День финансов: решение по учетной ставке, «еАкциз», борьба с контрабандными iPhone
В четверг, 11 сентября, НБУ принял решение об учетной ставке и рассказал, как повлияет выезд за границу 22-летних.
Учетная ставка.
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. «Это позволит и далее поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — говорится в сообщении.
- Также НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда. По прогнозам, за пределы страны могут выехать около 200 тысяч человек, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 500 тысяч.
👛Вопрос назначения пенсии военнослужащим — тема довольно сложная, и дать какой-то универсальный совет для всех, кто увольняется с военной службы и оформляет пенсию, невозможно.
👇Finance.ua в новой статье рассказывает о законодательстве и что нужно сделать, чтобы оформить такую пенсию разным категориям.
Как назначают пенсию лицу, уволенному с военной службы
Возмещение в Реестре ущерба.
Вскоре украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.
Перечень добропорядочных налогоплательщиков.
Государственная налоговая служба утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2025 года. В него включили 7149 субъектов хозяйствования.
- Также ГНС внедряет риск-ориентировочный подход во всех сферах налогового контроля.
Борьба с контрабандными iPhone.
Государственной налоговой службе Украины будет предложено провести контрольные закупки iPhone 17 до конца сентября или в октябре в известных сетях магазинов. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Компенсация за контрактное обучение.
Образование на контракте в университете, колледже или другом учреждении стало доступнее. Государство полностью покроет стоимость обучения за 2024/2025 год для детей ветеранов.
- При этом стало известно, сколько стоит час занятий с репетитором в Украине в 2025 году.
"еАкциз".
В ноябре 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал системы «еАкциз». Это новая цифровая платформа для контроля оборота алкоголя и табака. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
60% топ-менеджеров планируют сменить работу.
Сегодня топ-менеджеры демонстрируют высокую мобильность и готовность к переменам. Как показывает исследование, более 62% руководителей в той или иной степени рассматривают возможность сменить место работы в течение следующих 6−12 месяцев.
Женщины овладевают «мужскими» профессиями.
Экспериментальный проект службы занятости уже привлек 763 украинки к обучению по профессиям, традиционно считавшимся «мужскими». Об этом сообщили в Государственной службе занятости Украины. От работодателей, ожидающих пополнения своих команд новыми специалистами, уже поступило 405 заявлений.
