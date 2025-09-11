0 800 307 555
укр
Жінки в Україні опановують «чоловічі» професії: який фах найпопулярніший

Особисті фінанси
77
Експериментальний проєкт служби зайнятості вже залучив 763 українки до навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими».
Про це розповіли у Державній службі зайнятості України.
Від роботодавців, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надійшло 405 заяв.
«Навчання вже завершили 247 учасниць, із них 212 успішно знайшли роботу. Ще 516 жінок продовжують навчатися», — йдеться у повідомленні ДСЗУ.
Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Вінницька та Рівненська. Щоб скористатися послугою, жінка чи роботодавець можуть подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.

Найпопулярніші професії серед жінок

До трійки найпопулярніших професій серед учасниць увійшли:
  • верстатниця деревообробних верстатів — 248 заявок,
  • трактористка — 149,
  • операторка котельні — 161.
Попитом користуються також професії:
  • водійка навантажувача,
  • водійка тролейбуса,
  • слюсарка-ремонтниця.
Що відомо про програму

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих і користуються високим попитом серед роботодавців.
Вартість навчання покривається службою зайнятості в межах 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 30 280 грн). Якщо вартість курсу перевищує зазначену суму, різницю можуть покрити роботодавець або сама учасниця проекту.
Як подати заявку?
Онлайн
  1. Заповніть онлайн форму на отримання послуги.
  2. Заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості.
  3. Очікуйте повідомлення від кар’єрного радника про подальші кроки на вказані електронну адресу та контакний номер телефону.
Офлайн
Можна звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати особисту консультацію щодо навчання та подати відповідну заявку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
