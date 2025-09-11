Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто для виїзду за кордон — інструкція Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто для виїзду за кордон — інструкція

Під час подорожей можуть траплятися непередбачувані ситуації. Наприклад, втрата свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. У такому випадку документ можна відновити в сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як отримати свідоцтво після втрати

Особа, на чиє ім’я було видано свідоцтво, повинна звернутися до того сервісного центру МВС, де його отримувала. Зробити це потрібно протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

Перед цим потрібно здійснити попередній запис в системі Е-Запису або через App Store та Google Play та обрати послугу «реєстраційні дії з транспортними засобами».

Також реєстрація на отримання послуг доступна в терміналі, що розташований безпосередньо в територіальних підрозділах.

При собі потрібно мати:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

В сервісному центрі необхідно повідомити про втрату документа та написати заяву. Після цього повертається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке підтверджує право власності.

Як оформлюється свідоцтво для виїзду за кордон

Таке свідоцтво видається за заявою власника або на підставі документа, що підтверджує право користування транспортним засобом.

Для отримання потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність (якщо діє представник).

Власник авто підписує заяву про дозвіл користування його автомобілем іншою особою. Цій особі видається свідоцтво для виїзду за кордон, а оригінальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу власника залишається на зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу бувають двох видів : про підтвердження права власності та для виїзду за кордон. Обидва видаються на єдиних бланках, але мають відмінності.

Якщо ви плануєте подорож за кермом чужого авто, необхідно отримати свідоцтво для виїзду за кордон. Воно надає тимчасове право користування автомобілем і дозволяє перетинати кордон. Якщо подорож планує власник на своєму авто, оформлювати свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон не потребується.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.