Как оформить доверенность за пределами Украины

72
Украинцы могут оформить доверенность, находясь за границей
Граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут оформить доверенность для представления своих интересов в Украине несколькими способами.
Об этом напомнили специалисты управления нотариата Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Где можно оформить доверенность

Один из самых распространенных вариантов — оформление документа в консульстве или дипломатическом представительстве Украины. В этом случае доверенность удостоверяет консульское должностное лицо, и документ сразу действует на территории Украины без дополнительных процедур.
Для этого следует предварительно записаться на прием, подготовить текст доверенности и предоставить необходимые документы.
Другой вариант — оформить документ у местного нотариуса за границей. В таком случае для доверенности обычно требуется апостиль или консульская легализация в зависимости от страны пребывания. Кроме того, документ необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод.
В то же время, в странах, с которыми Украина имеет двусторонние договоры о правовой помощи, дополнительное заверение документов может не понадобиться.

Что нужно учесть при оформлении

Чтобы доверенность была действительно в Украине, важно правильно подготовить документ. В частности, необходимо:
  • четко определить объем полномочий представителя;
  • подготовить необходимые документы — паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и данные лица, которому предоставляются полномочия;
  • в случае оформления через консульство — документ будет зарегистрирован в Едином реестре доверенностей.

Для чего может потребоваться доверенность

Такой документ часто оформляется для решения различных юридических вопросов в Украине. В частности, доверенность может потребоваться для:
  • получения повторных или дубликатов документов;
  • оформления наследства;
  • представительства интересов в судах;
  • управления или распоряжения имуществом.
Специалисты отмечают, что правильное оформление доверенности заранее поможет избежать юридических проблем и позволит эффективно представлять интересы в Украине даже во время пребывания за границей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
