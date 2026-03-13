Как оформить доверенность за пределами Украины Сегодня 08:39

Украинцы могут оформить доверенность, находясь за границей

Граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут оформить доверенность для представления своих интересов в Украине несколькими способами.

Об этом напомнили специалисты управления нотариата Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Где можно оформить доверенность

Один из самых распространенных вариантов — оформление документа в консульстве или дипломатическом представительстве Украины. В этом случае доверенность удостоверяет консульское должностное лицо, и документ сразу действует на территории Украины без дополнительных процедур.

Для этого следует предварительно записаться на прием, подготовить текст доверенности и предоставить необходимые документы.

Другой вариант — оформить документ у местного нотариуса за границей. В таком случае для доверенности обычно требуется апостиль или консульская легализация в зависимости от страны пребывания. Кроме того, документ необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод.

В то же время, в странах, с которыми Украина имеет двусторонние договоры о правовой помощи, дополнительное заверение документов может не понадобиться.

Что нужно учесть при оформлении

Чтобы доверенность была действительно в Украине, важно правильно подготовить документ. В частности, необходимо:

четко определить объем полномочий представителя;

подготовить необходимые документы — паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и данные лица, которому предоставляются полномочия;

в случае оформления через консульство — документ будет зарегистрирован в Едином реестре доверенностей.

Для чего может потребоваться доверенность

Такой документ часто оформляется для решения различных юридических вопросов в Украине. В частности, доверенность может потребоваться для:

получения повторных или дубликатов документов;

оформления наследства;

представительства интересов в судах;

управления или распоряжения имуществом.

Специалисты отмечают, что правильное оформление доверенности заранее поможет избежать юридических проблем и позволит эффективно представлять интересы в Украине даже во время пребывания за границей.

