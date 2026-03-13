Как оформить доверенность за пределами Украины
Граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут оформить доверенность для представления своих интересов в Украине несколькими способами.
Об этом напомнили специалисты управления нотариата Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины.
Где можно оформить доверенность
Один из самых распространенных вариантов — оформление документа в консульстве или дипломатическом представительстве Украины. В этом случае доверенность удостоверяет консульское должностное лицо, и документ сразу действует на территории Украины без дополнительных процедур.
Для этого следует предварительно записаться на прием, подготовить текст доверенности и предоставить необходимые документы.
Другой вариант — оформить документ у местного нотариуса за границей. В таком случае для доверенности обычно требуется апостиль или консульская легализация в зависимости от страны пребывания. Кроме того, документ необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод.
В то же время, в странах, с которыми Украина имеет двусторонние договоры о правовой помощи, дополнительное заверение документов может не понадобиться.
Что нужно учесть при оформлении
Чтобы доверенность была действительно в Украине, важно правильно подготовить документ. В частности, необходимо:
- четко определить объем полномочий представителя;
- подготовить необходимые документы — паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и данные лица, которому предоставляются полномочия;
- в случае оформления через консульство — документ будет зарегистрирован в Едином реестре доверенностей.
Для чего может потребоваться доверенность
Такой документ часто оформляется для решения различных юридических вопросов в Украине. В частности, доверенность может потребоваться для:
- получения повторных или дубликатов документов;
- оформления наследства;
- представительства интересов в судах;
- управления или распоряжения имуществом.
Специалисты отмечают, что правильное оформление доверенности заранее поможет избежать юридических проблем и позволит эффективно представлять интересы в Украине даже во время пребывания за границей.
