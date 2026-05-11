0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поляки все реже уезжают работать за границу

Личные финансы
15
На высокие зарплаты в странах Западной Европы могут рассчитывать, прежде всего, сварщики, сантехники и электрики
На высокие зарплаты в странах Западной Европы могут рассчитывать, прежде всего, сварщики, сантехники и электрики
Поляки уже не столь активно выезжают за границу в поисках работы. Если еще десять лет назад сезонный труд в Германии, Нидерландах или Ирландии позволял зарабатывать втрое больше, чем в Польше, то разница существенно сократилась.
Об этом пишет InPoland.net.pl.

Разница в зарплатах между Польшей и Западной Европой сократилась

В настоящее время работа в странах Западной Европы позволяет зарабатывать примерно вдвое больше, чем в Польше. Однако более высокие доходы сопровождаются и значительно большими расходами на проживание.
Президент Ассоциации агентств по трудоустройству Мацей Копачинский отметил, что времена, когда даже неквалифицированные работники могли получать высокие заработки на Западе, прошли.
По его словам, на высокие зарплаты в странах Западной Европы могут рассчитывать прежде всего сварщики, сантехники и электричества. В то же время у этих специалистов есть хорошие возможности для заработка и в самой Польше.
Несмотря на сокращение разницы в оплате труда, работа за границей остается привлекательной для жителей более бедных регионов Польши.
Согласно вакансиям, опубликованным на платформе OLX Praca, неквалифицированные работники в Германии могут зарабатывать около 10−14 тыс. злотых брутто в месяц. Для квалифицированных специалистов уровень зарплат может достигать 20−25 тыс. злотых брутто.

Поляки реже планируют трудовую миграцию

По данным Барометра польского рынка труда, только 10% опрошенных рассматривают возможность выезда за границу для трудоустройства в течение следующих двух лет. В 2022 году таких было 21%.
Одной из главных причин называют постепенное сокращение разницы между зарплатами в Польше и странах Западной Европы.
Большинство из тех, кто решается на работу за границей, выбирают долгосрочные трудовые отношения. Сезонные работы теряют популярность.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности. Как отмечают аналитики, наибольший вклад в негативную динамику вносит промышленный сектор.
В январе-феврале работодатели заявили о намерениях уволить 9060 работников — это на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общее количество незавершенных процедур увольнения составило 18 576 человек, что также превышает показатели в прошлом году.
Ранее мы сообщали, что темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются, а рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от отрасли.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems