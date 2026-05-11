Поляки все реже уезжают работать за границу Сегодня 09:33 — Личные финансы

На высокие зарплаты в странах Западной Европы могут рассчитывать, прежде всего, сварщики, сантехники и электрики

Поляки уже не столь активно выезжают за границу в поисках работы. Если еще десять лет назад сезонный труд в Германии, Нидерландах или Ирландии позволял зарабатывать втрое больше, чем в Польше, то разница существенно сократилась.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Разница в зарплатах между Польшей и Западной Европой сократилась

В настоящее время работа в странах Западной Европы позволяет зарабатывать примерно вдвое больше, чем в Польше. Однако более высокие доходы сопровождаются и значительно большими расходами на проживание.

Президент Ассоциации агентств по трудоустройству Мацей Копачинский отметил, что времена, когда даже неквалифицированные работники могли получать высокие заработки на Западе, прошли.

По его словам, на высокие зарплаты в странах Западной Европы могут рассчитывать прежде всего сварщики, сантехники и электричества. В то же время у этих специалистов есть хорошие возможности для заработка и в самой Польше.

Несмотря на сокращение разницы в оплате труда, работа за границей остается привлекательной для жителей более бедных регионов Польши.

Согласно вакансиям, опубликованным на платформе OLX Praca, неквалифицированные работники в Германии могут зарабатывать около 10−14 тыс. злотых брутто в месяц. Для квалифицированных специалистов уровень зарплат может достигать 20−25 тыс. злотых брутто.

Поляки реже планируют трудовую миграцию

По данным Барометра польского рынка труда, только 10% опрошенных рассматривают возможность выезда за границу для трудоустройства в течение следующих двух лет. В 2022 году таких было 21%.

Одной из главных причин называют постепенное сокращение разницы между зарплатами в Польше и странах Западной Европы.

Большинство из тех, кто решается на работу за границей, выбирают долгосрочные трудовые отношения. Сезонные работы теряют популярность.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности. Как отмечают аналитики, наибольший вклад в негативную динамику вносит промышленный сектор.

В январе-феврале работодатели заявили о намерениях уволить 9060 работников — это на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общее количество незавершенных процедур увольнения составило 18 576 человек, что также превышает показатели в прошлом году.

Ранее мы сообщали , что темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются, а рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от отрасли.

