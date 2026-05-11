В Украине планируют развивать социальную аренду для ВПЛ

Социальная аренда должна стать инструментом интеграции и экономической активности для ВПЛ

В Украине может быть запущена социальная аренда жилья для внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин по итогам встречи с заместителем генерального директора Международной организации по миграции по операционной деятельности Угочи Дэниелс.

Стратегии для ВПЛ

Отдельное внимание в ходе переговоров уделили Стратегии в отношении внутренне перемещенных лиц до 2030 года.

По словам министра, главная цель документа состоит в восстановлении самодостаточности каждого перемещенного лица. Среди ключевых направлений стратегии — развитие жилищных решений, в частности механизма социальной аренды как инструмента интеграции и экономической активности.

Также стороны обсудили политику поддержки связи с украинцами за пределами страны.

«Для нас эта инициатива является частью более широкой политики единства, направленной на поддержание связи с украинцами за рубежом, координацию возвращения и реинтеграции, а также согласование усилий правительств, доноров и диаспоры. В то же время. Центры единства — практический элемент этого подхода, обеспечивая доступ к информации, консультациям и поддержке для принятия осознанных решений», — добавил министр.

Новый механизм гуманитарной поддержки

Улютин рассказал о запуске Счета гуманитарного реагирования и устойчивости, который должен объединить гуманитарную помощь с системой социальной политики.

«Счет позволяет партнерам быстро направлять финансирование в кризисных ситуациях непосредственно через государственные системы с использованием существующих реестров, механизмов адресности и платежной инфраструктуры. Такой подход помогает избегать дублирования, повышает прозрачность и укрепляет институциональную способность государства. Вместе с партнерами мы планируем использовать этот счет для денежной поддержки украинцев уже следующей зимой», — отметил министр.

Что известно о субсидии на аренду жилья для ВПЛ

Программа предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды для переселенцев, а также возмещение части налогов для владельцев жилья.

Воспользоваться программой могут ВПЛ, которые:

выехали с территорий боевых действий или временно оккупированных регионов;

лишились жилья или оно стало непригодным для проживания;

не имеют собственного жилья в безопасных областях;

тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи;

семьи; не получают пособие на проживание;

не участвуют в программе «Прихисток»;

не находятся в родстве с арендодателем.

Как оформить субсидию

Первый шаг — заключить договор аренды в соответствии с требованиями постановления Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. После этого подается заявление на назначение субсидии. Документы можно подать:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через ЦПАУ;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ (с использованием КЭП обеих сторон).

Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Заявитель получает уведомление о назначении, потребности уточнения данных или отказе с объяснением причин. Субсидию предоставляют на шесть месяцев с возможностью продления еще на один аналогичный период.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что из 4,6 млн внутренне перемещенных лиц по состоянию на начало 2026 года получает денежное пособие всего лишь около 1 млн. Это связано с тем, что в 2023 году государство существенно сократило выплаты переселенцам, которых после полномасштабного вторжения стало существенно больше. Напомним, за период с 2014 по 2022 год количество составляло 1,5 млн человек.

Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностей, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

Также мы рассказывали , что Украина хочет получить от Европейского Союза данные относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

