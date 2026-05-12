Гранты для малого бизнеса: кто может получить до 20 тыс. евро

Личные финансы
Грант до 20 тыс. евро
Международная организация по миграции (МОМ) принимает заявки от украинского малого бизнеса на участие в грантовой программе. Податься можно до 15 мая 2026 года через онлайн-форму .
Со ссылкой на организаторов рассказываем о деталях программы.
Цель программы — поддержка экономики Украины через восстановление рабочих мест, производство и обеспечение населения критически важными товарами и услугами.
Программа реализуется в рамках проекта «Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны», финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через банк развития KfW.

Кто может податься на грант

Подать заявку могут малые предприятия, отвечающие базовым требованиям:
  • зарегистрированные в Украине не менее 1 года до момента подачи заявки;
  • принадлежат гражданам Украины;
  • готовы создать новые рабочие места.
Отдельно определена география участия. Программа охватывает:
  • Киев и Киевскую область;
  • Чернигов и Черниговскую область;
  • Сумы и Сумскую область.
Также важно, что малые предприятия, подающиеся на грант, должны иметь 10−50 работников и планировать создание по меньшей мере 3 новых рабочих мест благодаря полученной помощи.
Какие предприятия будут в приоритете

Все заявки будут рассматриваться, однако преимущество получат:
  • предприятия, пострадавшие или перемещенные из-за войны;
  • бизнес, возглавляемый ветеранами, женщинами или молодежью;
  • компании, поддерживающие уязвимые группы населения;
  • предприятия в сельской местности.

Каков размер гранта и ограничения

Для малого бизнеса максимальная сумма финансирования составляет до 20 тысяч евро в гривневом эквиваленте (по курсу ООН).
Важные условия:
  • от одного предприятия принимается только одна заявка;
  • повторные заявки от одного лица не допускаются;
  • бизнесы, которые уже получали гранты МОМ раньше, не участвуют.
Какие расходы покрывает грант

Средства можно направить на:
  • закупку оборудования и инструментов для производства или услуг;
  • ремонт и обустройство помещений, включая мебель;
  • закупку сырья (до 50% от суммы гранта).
Все расходы должны быть реализованы в течение 3 месяцев.

Кто не может получить финансирование

Гранты не предоставляются предприятиям, работающим в сферах:
  • оружия и боеприпасов;
  • алкоголя и табака;
  • радиоактивных материалов;
  • асбеста;
  • фармацевтики;
  • пестицидов и гербицидов с запретами;
  • медицинских учреждений и аптек;
  • игорного бизнеса и предметов роскоши.
Как будет проходить отбор

Процедура состоит из нескольких этапов:
  1. Первичная проверка заявок на соответствие требованиям (ответ организаторов придет в течение 3 недель после окончания срока приема заявок);
  2. подготовка бизнес-плана и онлайн-презентация для отобранных участников;
  3. Подписание договоров и получение финансирования;
  4. Отчетность и мониторинг использования денежных средств.
Ранее мы сообщали, что в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес. Finance.ua по ссылке собрал актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
