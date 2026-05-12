Гранты для малого бизнеса: кто может получить до 20 тыс. евро
Кто может податься на грант
- зарегистрированные в Украине не менее 1 года до момента подачи заявки;
- принадлежат гражданам Украины;
- готовы создать новые рабочие места.
- Киев и Киевскую область;
- Чернигов и Черниговскую область;
- Сумы и Сумскую область.
Какие предприятия будут в приоритете
- предприятия, пострадавшие или перемещенные из-за войны;
- бизнес, возглавляемый ветеранами, женщинами или молодежью;
- компании, поддерживающие уязвимые группы населения;
- предприятия в сельской местности.
Каков размер гранта и ограничения
- от одного предприятия принимается только одна заявка;
- повторные заявки от одного лица не допускаются;
- бизнесы, которые уже получали гранты МОМ раньше, не участвуют.
Какие расходы покрывает грант
- закупку оборудования и инструментов для производства или услуг;
- ремонт и обустройство помещений, включая мебель;
- закупку сырья (до 50% от суммы гранта).
Кто не может получить финансирование
- оружия и боеприпасов;
- алкоголя и табака;
- радиоактивных материалов;
- асбеста;
- фармацевтики;
- пестицидов и гербицидов с запретами;
- медицинских учреждений и аптек;
- игорного бизнеса и предметов роскоши.
Как будет проходить отбор
- Первичная проверка заявок на соответствие требованиям (ответ организаторов придет в течение 3 недель после окончания срока приема заявок);
- подготовка бизнес-плана и онлайн-презентация для отобранных участников;
- Подписание договоров и получение финансирования;
- Отчетность и мониторинг использования денежных средств.
