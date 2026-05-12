Гранты для малого бизнеса: кто может получить до 20 тыс. евро Сегодня 15:02 — Личные финансы

Грант до 20 тыс. евро

Международная организация по миграции (МОМ) принимает заявки от украинского малого бизнеса на участие в грантовой программе. Податься можно до 15 мая 2026 года через онлайн-форму .

Со ссылкой на организаторов рассказываем о деталях программы.

Цель программы — поддержка экономики Украины через восстановление рабочих мест, производство и обеспечение населения критически важными товарами и услугами.

Программа реализуется в рамках проекта «Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны», финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через банк развития KfW.

Кто может податься на грант

Подать заявку могут малые предприятия, отвечающие базовым требованиям:

зарегистрированные в Украине не менее 1 года до момента подачи заявки;

принадлежат гражданам Украины;

готовы создать новые рабочие места.

Отдельно определена география участия. Программа охватывает:

Киев и Киевскую область;

Чернигов и Черниговскую область;

Сумы и Сумскую область.

Также важно, что малые предприятия, подающиеся на грант, должны иметь 10−50 работников и планировать создание по меньшей мере 3 новых рабочих мест благодаря полученной помощи.

Какие предприятия будут в приоритете

Все заявки будут рассматриваться, однако преимущество получат:

предприятия, пострадавшие или перемещенные из-за войны;

бизнес, возглавляемый ветеранами, женщинами или молодежью;

компании, поддерживающие уязвимые группы населения;

предприятия в сельской местности.

Каков размер гранта и ограничения

Для малого бизнеса максимальная сумма финансирования составляет до 20 тысяч евро в гривневом эквиваленте (по курсу ООН).

Важные условия:

от одного предприятия принимается только одна заявка;

повторные заявки от одного лица не допускаются;

бизнесы, которые уже получали гранты МОМ раньше, не участвуют.

Какие расходы покрывает грант

Средства можно направить на:

закупку оборудования и инструментов для производства или услуг;

ремонт и обустройство помещений, включая мебель;

закупку сырья (до 50% от суммы гранта).

Все расходы должны быть реализованы в течение 3 месяцев.

Кто не может получить финансирование

Гранты не предоставляются предприятиям, работающим в сферах:

оружия и боеприпасов;

алкоголя и табака;

радиоактивных материалов;

асбеста;

фармацевтики;

пестицидов и гербицидов с запретами;

медицинских учреждений и аптек;

игорного бизнеса и предметов роскоши.

Как будет проходить отбор

Процедура состоит из нескольких этапов:

Первичная проверка заявок на соответствие требованиям (ответ организаторов придет в течение 3 недель после окончания срока приема заявок); подготовка бизнес-плана и онлайн-презентация для отобранных участников; Подписание договоров и получение финансирования; Отчетность и мониторинг использования денежных средств.

Ранее мы сообщали, что в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес. Finance.ua по ссылке собрал актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.

