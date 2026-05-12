ТОП-5 ниш для бизнеса: где украинцы открывают ФЛП

Бизнес
За годы полномасштабной войны украинцы продолжают активно открывать свое дело. При этом растет количество новых предпринимателей, которые подключаются к платежным сервисам.
По данным WayForPay, в 2025 году к платформе присоединилось более 12 тыс. новых бизнесов — на 43% больше, чем в 2024 году, когда таких подключений было 6,8 тыс. В 2026 году этот показатель остается стабильным.

Как растут показатели новых ФЛП

В первый месяц работы средний новый мерчант, по внутренним данным WayForPay:
  • получает 18 тыс. грн оборота,
  • проводит 27 транзакций,
  • имеет средний чек на 670 грн.
К третьему месяцу средний оборот растет до 38 тыс. грн., а количество транзакций — до 58. Через год активные предприниматели достигают среднего месячного оборота 95 тыс. грн. За первый год их средний оборот составляет 680 тыс. грн.
В WayForPay отмечают, что 80% новых мерчантов получают первый платеж уже в первый день после запуска бизнеса.

Кто открывает новый бизнес

По внутренней статистике WayForPay, 59% новых мерчантов составляют женщины. Это соответствует общему тренду, ранее зафиксированному Opendatabot: в 2024 году 61% новых ФЛП в Украине открыли именно женщины.
Самыми популярными направлениями среди женщин стали:
  • услуги красоты и бьюти;
  • одежда и аксессуары;
  • инфопродукты и онлайн-курсы;
  • хендмейд и декор.
Средний чек в этих категориях составляет 680 грн., а средний месячный оборот нового бизнеса, основанного женщиной, достигает 38 тыс. грн. в первые три месяца работы.

Топ-5 ниш для бизнеса

Если до 2021 года среди новых предпринимателей преобладали классические интернет-магазины, то в 2025 году лидером стали инфопродукты и онлайн-образование.
По данным WayForPay, объем сделок через инвойсы в категории инфобизнеса за год удвоился. Это совпадает с общим развитием рынка: количество украинских онлайн-школ, по оценкам, возросло с около 2 тыс. в 2021 году до более чем 8 тыс. в 2025 году.
Где открывают больше всего новых бизнесов

Больше всего новых подключений традиционно приходится на Киев. В то же время, регионы постепенно сокращают отставание.
Самые высокие темпы роста продемонстрировала Харьковская область, где количество новых мерчантов за год увеличилось на 67%, несмотря на близость к зоне боевых действий. Для многих предпринимателей переход в Интернет стал способом сохранить и развивать бизнес.
Ранее мы рассказывали, по данным Опендатабота, в первом квартале в Украине 63 920 предпринимателей открыли свое дело, а 52 623 бизнеса прекратили деятельность.
Светлана Вышковская
