ТОП-5 ниш для бизнеса: где украинцы открывают ФЛП

За годы полномасштабной войны украинцы продолжают активно открывать свое дело. При этом растет количество новых предпринимателей, которые подключаются к платежным сервисам.
По данным WayForPay, в 2025 году к платформе присоединилось более 12 тыс. новых бизнесов — на 43% больше, чем в 2024 году, когда таких подключений было 6,8 тыс. В 2026 году этот показатель остается стабильным.
Как растут показатели новых ФЛП
В первый месяц работы средний новый мерчант, по внутренним данным WayForPay:
К третьему месяцу средний оборот растет до 38 тыс. грн., а количество транзакций — до 58. Через год активные предприниматели достигают среднего месячного оборота 95 тыс. грн. За первый год их средний оборот составляет 680 тыс. грн.
В WayForPay отмечают, что 80% новых мерчантов получают первый платеж уже в первый день после запуска бизнеса.
Кто открывает новый бизнес
По внутренней статистике WayForPay, 59% новых мерчантов составляют женщины. Это соответствует общему тренду, ранее зафиксированному Opendatabot: в 2024 году 61% новых ФЛП в Украине открыли именно женщины.
По данным WayForPay, объем сделок через инвойсы в категории инфобизнеса за год удвоился. Это совпадает с общим развитием рынка: количество украинских онлайн-школ, по оценкам, возросло с около 2 тыс. в 2021 году до более чем 8 тыс. в 2025 году.
Где открывают больше всего новых бизнесов
Больше всего новых подключений традиционно приходится на Киев. В то же время, регионы постепенно сокращают отставание.
Самые высокие темпы роста продемонстрировала Харьковская область, где количество новых мерчантов за год увеличилось на 67%, несмотря на близость к зоне боевых действий. Для многих предпринимателей переход в Интернет стал способом сохранить и развивать бизнес.
