Госфинмониторинг будет проверять крупные покупки за наличные деньги Сегодня 10:03 — Личные финансы

В фокусе — дорогие покупки за наличку

Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные операции с наличными деньгами, которые используются для приобретения дорогостоящей недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.

Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

По словам Пронина, речь идет не о бытовых расходах или обычных сбережениях граждан, а о крупных суммах, которые тратят на покупку дорогих активов.

Например, он привел элитный автомобиль стоимостью 100 тысяч долларов. По текущему курсу это более 4,3 млн грн, или около 1,6 тысяч минимальных пенсий.

«Когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств — не формальность, а необходимость», — отметил глава Госфинмониторинга.

Какие операции будут анализировать

Особое внимание будет уделено случаям, когда стоимость покупки не соответствует официальным доходам покупателя, а источник происхождения средств требует дополнительного подтверждения.

Отдельным рисковым фактором в Госфинмониторинге называют внесение наличных через разные банки с повторным использованием тех же документов о доходах. Формально одна справка может подтверждать отдельную операцию, однако финансовая разведка анализирует полную картину: суммы, периодичность платежей, взаимосвязи между операциями и происхождение средств.

«Постоянно сотрудничаем в этом направлении с банками. Наличные деньги сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным», — заявил Пронин.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в большинстве случаев банк принимает решение о блокировании счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк. «Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если мы видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. При наличии оснований блокируем расходные финансовые операции», — объяснял председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами. В 2025 году Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривал:

усиление обмена информацией;

создание общих рабочих групп;

координацию действий по противодействию финансовым правонарушениям.

С февраля 2026 года эти договоренности перешли в практическую плоскость. Расширенный обмен данными позволяет:

быстрее выявлять подозрительные финансовые операции;

повысить эффективность расследования финансовых преступлений;

уменьшить количество схем уклонения от налогообложения;

усилить контроль за движением денег в контексте экономической безопасности.

