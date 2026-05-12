Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры — свежие данные по регионам

Интерес к аренде в апреле падал по сравнению с мартом, особенно динамично в некоторых приближенных к фронту областях.

Маркетплейс проверенной недвижимости Dim.ria проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. Закарпатская область официально стала самым дорогим регионом для арендаторов, сместив Киев на вторую позицию.

Предложение

В апреле наибольший рост предложений в сегменте аренды наблюдался в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+17%) и Хмельницкой (+17%) областях.

Значительное сокращение предложения произошло в Черниговской (-52%) и Сумской (-31%) областях.

Цены

По сравнению с мартом 2026 года наибольший прирост стоимости аренды зафиксирован в Черниговской области, там цены взлетели на 29%. Также высокую динамику показали Запорожская и Харьковская области, где аренда подорожала на 18% за месяц. Среди западных регионов активный рост цен наблюдается в Черновицкой (+14%) и Тернопольской (+13%) областях.

В Закарпатской области стоимость аренды выросла на 6%, достигнув среднего показателя в 23 400 грн. В Киеве аренда прибавила 5% стоимости, зафиксировавшись на отметке 23 000 грн.

В то же время в Сумской области зафиксировано снижение цены сразу на 21% (до 5 500 грн). Также аренда несколько подешевела в Житомирской (-5%) и Волынской (-3%) областях.

Анализ рынка по сравнению с апрелем 2025 года свидетельствует, что больше всего за год аренда подорожала в Одесской (+34%) и Кировоградской (+33%) областях. Также существенный годовой прирост показали Тернопольская (+29%), Винницкая (+25%) и Закарпатская (+24%) области.

Рейтинг регионов по самой высокой средней стоимости аренды однокомнатной квартиры:

Закарпатская область — 23 400 грн (+24% за год);

Киев — 23 000 грн (+18% за год);

Львовская область — 18 000 грн (+7% за год);

Ивано-Франковская область — 18 000 грн (+22% за год);

Черкасская область — 16 000 грн (+23% за год).

Несмотря на общий тренд, в некоторых регионах цены за год упали. Наибольшее падение зафиксировано в Сумской (-27%), Черниговской (-25%) и Житомирской (-13%) областях. Харьковская область оказалась единственным регионом, где стоимость аренды за год осталась прежней.

В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 31 тыс. грн (+38% по сравнению с мартом), самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Спрос

Наибольшее падение спроса в Херсонской (-55%), Черниговской (-43%), Запорожской (-25%), Кировоградской (-24%) и Волынской (-21%) областях.

Рост интереса к аренде произошел в Закарпатской (+30%) и Львовской (+22%) областях, а также в Киеве (+3%).

Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Харьковской области: в среднем на 1 объявление приходится 12 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.

