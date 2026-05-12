0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры — свежие данные по регионам

Личные финансы
51
Интерес к аренде в апреле падал по сравнению с мартом, особенно динамично в некоторых приближенных к фронту областях.
Интерес к аренде в апреле падал по сравнению с мартом, особенно динамично в некоторых приближенных к фронту областях.
Маркетплейс проверенной недвижимости Dim.ria проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. Закарпатская область официально стала самым дорогим регионом для арендаторов, сместив Киев на вторую позицию.

Предложение

В апреле наибольший рост предложений в сегменте аренды наблюдался в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+17%) и Хмельницкой (+17%) областях.
Значительное сокращение предложения произошло в Черниговской (-52%) и Сумской (-31%) областях.

Цены

По сравнению с мартом 2026 года наибольший прирост стоимости аренды зафиксирован в Черниговской области, там цены взлетели на 29%. Также высокую динамику показали Запорожская и Харьковская области, где аренда подорожала на 18% за месяц. Среди западных регионов активный рост цен наблюдается в Черновицкой (+14%) и Тернопольской (+13%) областях.
В Закарпатской области стоимость аренды выросла на 6%, достигнув среднего показателя в 23 400 грн. В Киеве аренда прибавила 5% стоимости, зафиксировавшись на отметке 23 000 грн.
По сравнению с мартом 2026 года наибольший прирост стоимости аренды зафиксирован в Черниговской области
По сравнению с мартом 2026 года наибольший прирост стоимости аренды зафиксирован в Черниговской области, dom.ria.com
В то же время в Сумской области зафиксировано снижение цены сразу на 21% (до 5 500 грн). Также аренда несколько подешевела в Житомирской (-5%) и Волынской (-3%) областях.
Анализ рынка по сравнению с апрелем 2025 года свидетельствует, что больше всего за год аренда подорожала в Одесской (+34%) и Кировоградской (+33%) областях. Также существенный годовой прирост показали Тернопольская (+29%), Винницкая (+25%) и Закарпатская (+24%) области.
Рейтинг регионов по самой высокой средней стоимости аренды однокомнатной квартиры:
  • Закарпатская область — 23 400 грн (+24% за год);
  • Киев — 23 000 грн (+18% за год);
  • Львовская область — 18 000 грн (+7% за год);
  • Ивано-Франковская область — 18 000 грн (+22% за год);
  • Черкасская область — 16 000 грн (+23% за год).
Несмотря на общий тренд, в некоторых регионах цены за год упали. Наибольшее падение зафиксировано в Сумской (-27%), Черниговской (-25%) и Житомирской (-13%) областях. Харьковская область оказалась единственным регионом, где стоимость аренды за год осталась прежней.
Больше всего за год аренда подорожала в Одесской (+34%) и Кировоградской (+33%) областях.
Больше всего за год аренда подорожала в Одесской (+34%) и Кировоградской (+33%) областях., dom.ria.com
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 31 тыс. грн (+38% по сравнению с мартом), самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 31 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн.
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 31 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн., dom.ria.com

Спрос

Интерес к аренде в апреле падал по сравнению с мартом, особенно динамично в некоторых приближенных к фронту областях.
Наибольшее падение спроса в Херсонской (-55%), Черниговской (-43%), Запорожской (-25%), Кировоградской (-24%) и Волынской (-21%) областях.
Рост интереса к аренде произошел в Закарпатской (+30%) и Львовской (+22%) областях, а также в Киеве (+3%).
Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Харьковской области: в среднем на 1 объявление приходится 12 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок недвижимостиАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems