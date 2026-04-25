В Україні зросла кількість ФОПів: які регіони та галузі лідирують Вчора 10:13

Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тисяч, Фото: freepik

У першому кварталі в Україні 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 бізнеси припинили діяльність. Таким чином, з січня по березень відкрили на 11 297 ФОПів більше, ніж закрили. Найбільший приріст спостерігається у онлайн-торгівлі, освіті та консалтингу.

Сфери діяльності нових бізнесів

За даними дослідження, найбільше нових підприємців (+2 527) з’явилося у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери).

Також зростання зафіксовано у наступних сферах:

освіта (+1 899);

консалтинг (+1 230);

інші інформаційні послуги (+1 033);

оренда нерухомості (+862).

Натомість найбільше падіння аналітики зафіксували у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062).

Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Динаміка закриттів та відкриттів ФОПів, Інфографіка: Опендатабот

Де зʼявилося найбільше нових підприємців

Лідером за кількістю нових підприємців став Київ (+1 826). До ТОП-регіонів також увійшли Львівщина (+1 651), Дніпропетровщина (+1 450), Київщина (+1 159) та Одещина (+775).

Найбільше зменшення кількості ФОПів зафіксовано у прифронтових та окупованих регіонах:

Донецька область (-479);

Херсонська область (-224);

Сумська область (-204);

Запорізька область (-97);

Луганська область (-56).

Приріст та скорочення кількості ФОПів, Інфографіка: Опендатабот

Раніше Finance.ua писав, що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готувалася запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень.

Нещодавно стало відомо , що МВФ поки не вимагає від України запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

