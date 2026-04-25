0 800 307 555
В Україні зросла кількість ФОПів: які регіони та галузі лідирують

Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тисяч
Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тисяч, Фото: freepik
У першому кварталі в Україні 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 бізнеси припинили діяльність. Таким чином, з січня по березень відкрили на 11 297 ФОПів більше, ніж закрили. Найбільший приріст спостерігається у онлайн-торгівлі, освіті та консалтингу.
Про це свідчать дані «Опендатаботу».

Сфери діяльності нових бізнесів

За даними дослідження, найбільше нових підприємців (+2 527) з’явилося у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери).
Також зростання зафіксовано у наступних сферах:
  • освіта (+1 899);
  • консалтинг (+1 230);
  • інші інформаційні послуги (+1 033);
  • оренда нерухомості (+862).
Натомість найбільше падіння аналітики зафіксували у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062).
Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).
Динаміка закриттів та відкриттів ФОПів
Динаміка закриттів та відкриттів ФОПів, Інфографіка: Опендатабот

Де зʼявилося найбільше нових підприємців

Лідером за кількістю нових підприємців став Київ (+1 826). До ТОП-регіонів також увійшли Львівщина (+1 651), Дніпропетровщина (+1 450), Київщина (+1 159) та Одещина (+775).
Найбільше зменшення кількості ФОПів зафіксовано у прифронтових та окупованих регіонах:
  • Донецька область (-479);
  • Херсонська область (-224);
  • Сумська область (-204);
  • Запорізька область (-97);
  • Луганська область (-56).
Приріст та скорочення кількості ФОПів
Приріст та скорочення кількості ФОПів, Інфографіка: Опендатабот
Раніше Finance.ua писав, що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готувалася запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень.
Нещодавно стало відомо, що МВФ поки не вимагає від України запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.
