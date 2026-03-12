Как начинающему зайти в ІТ в 2026 году Сегодня 13:06

Начинающий айтишик работает за ноутбуком

Рынок ІТ для молодых специалистов становится все более конкурентным. Число кандидатов растет, а компании повышают требования к новичкам. В то же время, спрос на junior-специалистов сохраняется, особенно в технических направлениях.

По данным GlobalLogic , в 2025 году компания привлекла 359 начинающих. В 2026 году она планирует нанять до 1000 новых специалистов, среди которых будут и специалисты.

Эксперты компании объяснили, какие направления остаются наиболее перспективными для старта и на какие навыки работодатели обращают наибольшее внимание во время собеседований.

Самые перспективные направления и навыки для старта

Больше всего начинающих в 2025 году присоединились к направлениям QA и Engineering. Также активно ищут специалистов в сферах:

Machine Learning/AI;

Data Engineering;

Automation Testing.

Читайте также Где хотят работать украинские айтишники — рейтинг компаний

К ТОП-10 навыкам, наиболее востребованным среди начинающих, относятся:

Content Engineer;

QA Manual;

QA Automation;

JavaScript;

C/Embedded;

Linux Kernel;

Java;

DevOps;

.NET;

C++.

Чаще всего новички работают в проектах, связанных со следующими отраслями:

телекоммуникации;

производство;

здравоохранение;

деньги.

В настоящее время в компании открыто более 250 вакансий, из которых около 30 позиций предназначены для специалистов с опытом до года.

Какие требования работодателей к новичкам

В последние годы требования к начинающим в сфере ІТ значительно возросли. Работодатели все больше ожидают от кандидатов реального практического опыта.

Для специалистов уровня trainee важными преимуществами могут быть:

собственные технические проекты;

стажировка;

качественные курсовые или обучающие работы.

От кандидатов уровня junior часто ожидают коммерческого опыта. При этом работодателей интересует не только сам факт работы, но и то, с какими системами работал специалист, насколько хорошо он понимает процессы разработки и способен ли самостоятельно выполнять базовые задачи.

Hard и soft skills: что поможет пройти собеседование

По словам Head of Talent Acquisition в GlobalLogic Екатерины Сироты, современные ІТ-компании все больше ищут специалистов, которые могут работать на пересечении нескольких технологий.

«Изучение JavaScript в чистом виде, традиционно имевшего десятки открытых позиций, уже не является конкурентным преимуществом. Актуально сочетание с TypeScript, NodeJS и облачными технологиями», — отмечает она.

Читайте также Сколько зарабатывают разработчики в Украине

Кроме того, опыт работы с инструментами искусственного интеллекта постепенно становится базовым требованием даже для начинающих.

Еще одним важным преимуществом является понимание отрасли, в которой реализуется проект.

Среди soft skills, на которые работодатели обращают особое внимание:

умение презентовать свои сильные стороны;

способность быстро обучаться;

адаптивность к изменениям;

эффективная работа в команде.

Именно эти навыки, по словам экспертов, часто становятся решающими для кандидатов в ходе собеседования.

Ранее мы сообщали , что после двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. По данным исследования DOU, медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.