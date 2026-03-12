Как начинающему зайти в ІТ в 2026 году
Рынок ІТ для молодых специалистов становится все более конкурентным. Число кандидатов растет, а компании повышают требования к новичкам. В то же время, спрос на junior-специалистов сохраняется, особенно в технических направлениях.
По данным GlobalLogic, в 2025 году компания привлекла 359 начинающих. В 2026 году она планирует нанять до 1000 новых специалистов, среди которых будут и специалисты.
Эксперты компании объяснили, какие направления остаются наиболее перспективными для старта и на какие навыки работодатели обращают наибольшее внимание во время собеседований.
Самые перспективные направления и навыки для старта
Больше всего начинающих в 2025 году присоединились к направлениям QA и Engineering. Также активно ищут специалистов в сферах:
- Machine Learning/AI;
- Data Engineering;
- Automation Testing.
К ТОП-10 навыкам, наиболее востребованным среди начинающих, относятся:
- Content Engineer;
- QA Manual;
- QA Automation;
- JavaScript;
- C/Embedded;
- Linux Kernel;
- Java;
- DevOps;
- .NET;
- C++.
Чаще всего новички работают в проектах, связанных со следующими отраслями:
- телекоммуникации;
- производство;
- здравоохранение;
- деньги.
В настоящее время в компании открыто более 250 вакансий, из которых около 30 позиций предназначены для специалистов с опытом до года.
Какие требования работодателей к новичкам
В последние годы требования к начинающим в сфере ІТ значительно возросли. Работодатели все больше ожидают от кандидатов реального практического опыта.
Для специалистов уровня trainee важными преимуществами могут быть:
- собственные технические проекты;
- стажировка;
- качественные курсовые или обучающие работы.
От кандидатов уровня junior часто ожидают коммерческого опыта. При этом работодателей интересует не только сам факт работы, но и то, с какими системами работал специалист, насколько хорошо он понимает процессы разработки и способен ли самостоятельно выполнять базовые задачи.
Hard и soft skills: что поможет пройти собеседование
По словам Head of Talent Acquisition в GlobalLogic Екатерины Сироты, современные ІТ-компании все больше ищут специалистов, которые могут работать на пересечении нескольких технологий.
«Изучение JavaScript в чистом виде, традиционно имевшего десятки открытых позиций, уже не является конкурентным преимуществом. Актуально сочетание с TypeScript, NodeJS и облачными технологиями», — отмечает она.
Кроме того, опыт работы с инструментами искусственного интеллекта постепенно становится базовым требованием даже для начинающих.
Еще одним важным преимуществом является понимание отрасли, в которой реализуется проект.
Среди soft skills, на которые работодатели обращают особое внимание:
- умение презентовать свои сильные стороны;
- способность быстро обучаться;
- адаптивность к изменениям;
- эффективная работа в команде.
Именно эти навыки, по словам экспертов, часто становятся решающими для кандидатов в ходе собеседования.
Ранее мы сообщали, что после двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. По данным исследования DOU, медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300.
