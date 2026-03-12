0 800 307 555
Как начинающему зайти в ІТ в 2026 году

Начинающий айтишик работает за ноутбуком
Рынок ІТ для молодых специалистов становится все более конкурентным. Число кандидатов растет, а компании повышают требования к новичкам. В то же время, спрос на junior-специалистов сохраняется, особенно в технических направлениях.
По данным GlobalLogic, в 2025 году компания привлекла 359 начинающих. В 2026 году она планирует нанять до 1000 новых специалистов, среди которых будут и специалисты.
Эксперты компании объяснили, какие направления остаются наиболее перспективными для старта и на какие навыки работодатели обращают наибольшее внимание во время собеседований.

Самые перспективные направления и навыки для старта

Больше всего начинающих в 2025 году присоединились к направлениям QA и Engineering. Также активно ищут специалистов в сферах:
  • Machine Learning/AI;
  • Data Engineering;
  • Automation Testing.
К ТОП-10 навыкам, наиболее востребованным среди начинающих, относятся:
  • Content Engineer;
  • QA Manual;
  • QA Automation;
  • JavaScript;
  • C/Embedded;
  • Linux Kernel;
  • Java;
  • DevOps;
  • .NET;
  • C++.
Чаще всего новички работают в проектах, связанных со следующими отраслями:
  • телекоммуникации;
  • производство;
  • здравоохранение;
  • деньги.
В настоящее время в компании открыто более 250 вакансий, из которых около 30 позиций предназначены для специалистов с опытом до года.

Какие требования работодателей к новичкам

В последние годы требования к начинающим в сфере ІТ значительно возросли. Работодатели все больше ожидают от кандидатов реального практического опыта.
Для специалистов уровня trainee важными преимуществами могут быть:
  • собственные технические проекты;
  • стажировка;
  • качественные курсовые или обучающие работы.
От кандидатов уровня junior часто ожидают коммерческого опыта. При этом работодателей интересует не только сам факт работы, но и то, с какими системами работал специалист, насколько хорошо он понимает процессы разработки и способен ли самостоятельно выполнять базовые задачи.

Hard и soft skills: что поможет пройти собеседование

По словам Head of Talent Acquisition в GlobalLogic Екатерины Сироты, современные ІТ-компании все больше ищут специалистов, которые могут работать на пересечении нескольких технологий.
«Изучение JavaScript в чистом виде, традиционно имевшего десятки открытых позиций, уже не является конкурентным преимуществом. Актуально сочетание с TypeScript, NodeJS и облачными технологиями», — отмечает она.
Кроме того, опыт работы с инструментами искусственного интеллекта постепенно становится базовым требованием даже для начинающих.
Еще одним важным преимуществом является понимание отрасли, в которой реализуется проект.
Среди soft skills, на которые работодатели обращают особое внимание:
  • умение презентовать свои сильные стороны;
  • способность быстро обучаться;
  • адаптивность к изменениям;
  • эффективная работа в команде.
Именно эти навыки, по словам экспертов, часто становятся решающими для кандидатов в ходе собеседования.
Ранее мы сообщали, что после двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. По данным исследования DOU, медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Редактор
