50 стажировок для кандидатов без опыта Сегодня 12:05 — Личные финансы

На украинском рынке труда доступны предложения с зарплатой до 60 тыс. грн. без требований к опыту. Речь идет о стажировке и начальных позициях в разных профессиональных направлениях. Делимся подборкой вакансий от Work.ua с вариантами стажировок для тех, кто хочет овладеть рабочими профессиями, новичками в IT, студентами-юристами, джунами в маркетинге и не только.

Стажировка в «ДТЭК»

В компании есть две вакансии для людей, готовых овладеть профессией с нуля. Им предлагают официальное трудоустройство с первого дня, медицинскую страховку, частичную компенсацию аренды жилья или предоставление общежития.

Машинист подземных установок (ученик), Павлоград, 22 000 — 35 000 грн. Основные обязанности: управление подземными установками, обслуживание погрузочных и разгрузочных пунктов, участие в ремонте машин и механизмов.

Горняк на вспомогательные работы в шахту (ученик), Павлоград, 21 000−29 000 грн. Задачи на этой должности заключаются в содержании горных выработок и дренажных систем, обслуживании путей и подвижного состава.

Стажировка в Vodafone Украина

В рамках программы развития талантов Vodafone Career Way приглашают студентов 4−6 курсов или выпускников 2026 года с развитыми аналитическими способностями. Стажировка длится 6 месяцев и оплачивается.

Cтажер (стратегическое планирование), Киев. На эту позицию будет рассмотрен кандидат с высшим образованием (аудит, финансы, экономика) и высоким уровнем владения английским языком (В2). Среди обязанностей: участвовать в исследовании новых стратегических направлений развития компании, разрабатывать рекомендации по развитию новых направлений бизнеса и стратегического партнерства.

Cтажер (ІТ-закупки), Киев. Ожидают специалиста с профильным образованием (экономика, международные отношения или смежные направления), английским языком от B1 и знанием Excel. В работе координация ІТ-закупок, подготовка тендеров, переговоры с поставщиками и анализ коммерческих предложений.

Стажер в продажи (В2В), вакансии в Киеве и Днепре. На этой позиции важны: уровень владения английским языком (В1), углубленные знания Excel, интерес к технологиям, инновациям и АИ-инструментам. Стажер будет проводить встречи и переговоры с потенциальными клиентами.

Стажер в телекоммуникации, вакансии в Житомире, Виннице и Черновцах. Пригодятся высшее телекоммуникационное или техническое образование, а также водительское удостоверение категории В. Работа заключается в монтаже и настройке оборудования, планово-профилактических работах.

Стажер (энергетика), Киев. На эту должность рассматривается студент или выпускник по специальности «Энергетика». Он будет производить эксплуатацию и обслуживание электроустановок, обеспечивать бесперебойную работу оборудования, выполнять планово-предупредительные работы.

Стажер (аналитика в закупках), Киев. Требуется образование в области экономики, финансов, аналитики или ІТ. Также среди требований: английский от B1, сильный Excel, желательно SQL и Power BI. Специалист будет разрабатывать аналитические материалы и рекомендации по принятию управленческих решений руководством.

Стажировка в рабочих профессиях от разных компаний

Техник-протезист, ортезист (ученик), Ровно, 20 000−30 000 грн

Компания «Аванти Трейд» ищет ученика техника-протезиста-ортезиста нижних конечностей. Опыт не обязателен, готовы всему научить. Предпочтение отдадут кандидатам с образованием по профилю протезирование, ортезирование или смежных специальностей.

Автоэлектрик (ученик), Киев, 30 000−50 000 грн

АЛКОН-АВТО приглашает на работу тех, кто хочет начать карьеру в сфере автоэлектричества, любит технику и готов учиться. Рассмотрят кандидата, который имеет среднее специальное образование или овладевает соответствующим направлением. Компания предлагает обучение и постепенное овладение навыками по обслуживанию легкового, грузового и коммерческого транспорта.

Бюро по проектированию металлоконструкций «Фаренхольц Инжиниринг» ищет студентов 5−6 курсов, которые понимают основы проектирования металлоконструкций, владеют программами AutoCAD2D, MS Offic и знают английский на уровне не ниже А2. Компания гарантирует официальную зарплату еще на этапе стажировки с перспективой долгосрочного сотрудничества.

BIM-специалист (стажер), дистанционно, 20 000−31 000 грн

VEC-UA приглашает в команду начинающих, которым предлагает оплачиваемую стажировку, гибкий график, медицинское страхование и другие бенефиты. От кандидата требуются: базовое владение Revit, английский на уровне Pre-Intermediate или выше и готовность учиться.

Швея (ученик, ручная работа), Лубны, 10 000−15 000 грн

Компания «Украинская корпоративная одежда» приглашает на работу швей с минимальным опытом или тех, кто готов учиться профессии. Главное — иметь такие качества, как внимательность и ответственность.

Швея (ученик, с обучением), Одесса, 18 000 грн

Украинский бренд casual-одежды, обуви и аксессуаров Arber готов обучать швейному делу с нуля и предоставить общежитие при необходимости. Для новичков действует поддерживающая система мотивации на период обучения и адаптации к производственным процессам. От кандидата требуется только желание учиться и работать на результат.

Компания по производству стройматериалов Cemark приглашает студентов 3−4 курсов и выпускников, увлеченных своей профессией и владеющих английским на уровне В1. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, менторскую поддержку, корпоративные курсы по английскому языку и трансфер на работу.

ОАО Украина приглашает на 4-месячную программу оплачиваемого обучения, в течение которой кандидат ознакомится со стандартами производства, технологиями и оборудованием на фабрике. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, компенсацию проживания для работников из других городов и многие другие преимущества. Среди требований: техническое образование (может быть незаконченное или специализированное училище) и желание учиться.

Предприятие «ЧеркассыЭлеваторМаш» дает возможность получить профессиональные навыки и опыт работы в современной производственной среде. От кандидата требуется только техническое образование в области машиностроения и желание учиться. Учения оплачивают.

Инженер БпЛА (стажер), Киев, 20 000−23 000 грн

Украинская компания, разрабатывающая и производящая БПЛА и электронику для беспилотных систем, приглашает студента или выпускника по специальности радиоэлектроника или смежной. Эта работа с гибким графиком, поэтому ее удобно совмещать с обучением.

Стажировка в «Вентс»

Предприятие по изготовлению климатического оборудования имеет несколько предложений для людей, желающих овладеть рабочими профессиями. Работодатель предлагает официальное трудоустройство с первого дня работы, профессиональную адаптацию и обучение под руководством опытных наставников. Предоставляется жилье и спецодежда.

Литейщик пластмасс (ученик), Боярка, 25 000−45 000 грн. Функциональные обязанности в этой должности предусматривают: литье изделий из пластмассы на литейных станках под давлением, контроль технического состояния станков, упаковку продукции.

Оператор станков с программным управлением (ученик), Боярка, 25 000−40 000 грн. Кандидата ждет 3 месяца обучения принципам правильной работы на высокоточных станках с ПК и обязанностям оператора. Среди задач: работа по листогибочным станкам и изготовление деталей по технологической документации и чертежам.

Литейщик на машинах для литья под давлением (ученик), Киев. В этой вакансии от соискателей ожидают навыки работы с промышленными литейными машинами, а также ответственность, внимательность и соблюдение техники безопасности.

Машинист экструдера (ученик), Боярка, 25 000−60 000 грн. Эта должность предусматривает такие обязанности, как запуск производственных линий, контроль основных параметров продукции и наличие сырья.

Стажировка в «Континентал фармерз групп»

Одна из крупнейших украинских сельскохозяйственных компаний приглашает желающих принять участие в оплачиваемой программе стажировки «Будущее Континентал». Продолжительность — от 4 до 9 месяцев с официальным трудоустройством с первого рабочего дня. На период обучения стажерам предоставляется жилье в общежитии.

От кандидатов ожидают профильное образование, в том числе средне-специальное и неполное высшее. Будет преимуществом водительское удостоверение категории В. Успешное завершение стажировки и защита проекта позволяют продолжить карьеру в компании.

Стажировка для IT-специалистов

SoftSvit, продуктовая IT-компания, открыла вакансию для начинающего тестирования, имеющего базовые знания HTML, CSS, JavaScript, клиент-серверной архитектуры. Предлагают современный офис, возможность карьерного и профессионального роста, а также официальное оформление, оплачиваемый отпуск и больничные.

Дистрибьютор фармацевтического рынка «БаДМ» готов рассмотреть кандидатов после курсов со знанием теории и желанием развиваться в направлении BA. От кандидата ожидают знание этапов и принципов разработки ПО, понимание моделирования бизнес-процессов (BPMN, IDEF), написание технических задач. Работодатель гарантирует официальное оформление, программу адаптации для новичков и корпоративный транспорт.

Международная IT-компания Evoplay ищет энергичного и мотивированного стажера. Он будет помогать в создании и реализации онлайн-маркетинговых кампаний, мониторинге и анализе эффективности рекламы, подготовке контента для социальных сетей. Стажировка оплачиваемая, с перспективой постоянного трудоустройства.

BetterMe, глобальная wellness-экосистема, открывает возможность для старта карьеры тем, кто хочет начать путь в motion-дизайне. От кандидата ожидают знания базовых инструментов и принципов анимации в After Effects и английский на уровне Pre-Intermediate+.

Компания «Метинвест» в поисках стажера с профильным образованием, владеющего базовыми навыками работы с компьютерной и печатной техникой, имеет опыт выполнения простых слесарных работ и базовый уровень английского. Кроме официального трудоустройства компания предоставляет корпоративное обучение.

Стажировка в 1+1 media

Компания имеет несколько предложений в формате стажировки. Всех специалистов ищут в Киеве.

Режиссер монтажа. Это вакансия для тех, у кого есть базовые навыки монтажа (Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve или другие программы) и хочет развиваться в видеомонтаже и режиссуре. Специалист будет монтировать видео вместе с наставником, подбирать музыку, звук и эффекты.

Графический дизайнер. Для этой позиции необходимо иметь базовые навыки работы в Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects или других графических редакторах, а также понимать основы композиции, типографии и цвета. Основными задачами будет создание графических материалов для эфира и digital-платформ телеканала.

3D-дизайнер. На этом посту пригодится умение работать с Blender, Cinema 4D, Autodesk Maya, 3ds Max или After Effects. Также следует понимать основы 3D-моделирования, текстурирования, освещения и рендеринга. Будущий работник будет заниматься созданием и подготовкой 3D-графики для телевизионных проектов, анонсов и промоматериалов.

Маркетолог (Киевстар ТВ). На эту позицию ищут выпускника или студента, обучающегося по направлению «Маркетинг, PR, Реклама». Но образование не обязательно, главное — креативность, инициативность, внимательность к деталям и стрессоустойчивость. Среди задач в должности: развитие ТикТок-маркетинга и продвижение продуктов Киевстар ТВ в социальных сетях.

Стажировка в Netpeak

Компания имеет несколько предложений для людей, только начинающих свой путь в IT. Всем им предлагают дистанционный формат работы с гибким графиком, а также ряд бонусов, от компенсации 50% профессионального обучения до внутренних скидок на заказ еды, развлечения, бытовые услуги, технику и т. д.

Linkbuilder (Intern). Для работы требуются знания английского языка от уровня B1, базовые навыки работы с Google Sheets/Excel, способность работать с большим объемом информации.

Intern Marketing Specialist (ASO). Пригодятся умения пользоваться AI-инструментами, английский на уровне не ниже В1, пройдены курсы по маркетингу.

Intern PPC-специалист (медиадепартамент). Вы идеальный кандидат, если прошли курсы по этой профессии, умеете работать с Google Spreadsheet и PowerPoint, планировать задания и придерживаться дедлайнов.

Стажировка для начинающих юристов

Аудиторско-консалтинговая компания EY (Ernst & Young) ищет кандидата, имеющего образование в области экономики, финансов или аудита, владеет английским на уровне B2 и выше, умеет работать с Excel, Word, PowerPoint. Стажер будет исследовать налоговое законодательство, участвовать в проектах налогового аудита и консалтинга. Компания предлагает конкурентную заработную плату и систему премий высокой эффективности.

В юридической фирме «Ильяшев и Партнеры» открыта регистрация на летнюю стажировку для студентов-юристов 1−2 курсов магистратуры с высоким владением английским языком. Лучшие стажеры получат работу в компании.

Intern в юридическую компанию, Киев, 18 000 грн.

VB Partners, юридический бутик, специализирующийся на White-Collar Crime и Dispute Resolution, приглашает на стажировку студентов 4−6 курсов юридических ЗВО. От кандидатов ожидают высокий средний балл во время учебы и готовность уделить стажировке от 25 часов в неделю.

Стажировка в сфере финансов, HR и маркетинга

Высокотехнологичное производство, создающее решение для оборонной сферы, ищет стажеров-бухгалтеров. Необходимы базовые знания по ведению бухгалтерского учета и профильное образование (полное или неполное). Но главное — желание учиться. Компания гарантирует официальное трудоустройство и оплату труда с первого дня стажировки.

Компания EY приглашает к сотрудничеству студентов 3 курса и выше (направления: экономика, менеджмент, социология, управление персоналом или смежное). Стажер будет проводить исследования рынка труда и лучших практик по управлению персоналом для клиентов компании. Компания предоставляет немало бенефитов, таких как медицинское страхование.

Предприятие, занимающееся производством техники и радиоэлектронных устройств для эффективного ведения боевых действий, ищет Trainee L&D. Среди требований: внимательность, умение работать с цифрами, желательное знание английского.

Стажер по маркетингу, Киев, 35 000 грн.

Кондитерская корпорация ROSHEN приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников ЗВО 2024−2026 годов на оплачиваемую 6-месячную стажировку с возможностью дальнейшего долгосрочного трудоустройства. Требования: желание развиваться, английский на уровне Intermediate, высокий уровень владения Excel.

