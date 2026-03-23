0 800 307 555
ру
Топ рабочих профессий с самыми высокими медианными зарплатами

Личные финансы
96
Автомеханики диагностируют автомобиль
Перечень наиболее высокооплачиваемых должностей по состоянию на февраль 2026 года несколько изменился, по сравнению с февралем 2025 года. Однако преимущественно это вакансии по тем же категориям: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы, логистика и доставка. В ряде профессий рост медианных зарплат за год составил 40%.
Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа.
Отмечается, что среди вакансий на платформе самые высокие медианные зарплаты предлагают в рабочих профессиях, прежде всего в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики. В то же время, во многих из них за год зафиксировали существенный рост медианных зарплат, местами на 30−40%.

Профессии с зарплатами более 60 тыс. грн

По данным платформы, самая высокая медианная зарплата в феврале 2026 года зафиксирована для стоматолога — 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Среди других высокооплачиваемых профессий:
  • рихтовщик — 70 тыс. грн (+27%);
  • фасадщик — 67,5 тыс. грн (+15%);
  • штукатур — 66,3 тыс. грн (+13%);
  • каменщик — 65 тыс. грн (+30%);
  • автомаляр — 60 тыс. грн (+17%);
  • автоэлектрик — 60 тыс. грн (+33%);
  • водитель-дальнобойщик — 60 тыс. грн (+33%).

Зарплаты в диапазоне 40−50 тыс. грн

В пределах этого диапазона преобладают вакансии в строительстве и смежных областях:
  • строитель, маляр — 50 тыс. грн (+11%);
  • прораб — 50 тыс. грн (+14%);
  • плиточник — 47 тыс. грн (+39%);
  • монтажник — 45 тыс. грн (+16%).
В сфере автосервиса механикам предлагают медианную зарплату в 45 тыс. грн (+14%). В логистике водители получают около 42,5 тыс. грн (+16%).
Создано с помощью ИИ
Если анализировать вакансии с медианными зарплатами от 40 до 45 тыс. грн, то здесь также преобладают профессии из вышеупомянутых категорий: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы. Однако есть ряд должностей по категории производства и рабочих специальностей. К примеру, сварщик и монтажник, где медианная зарплата от 41 до 42 тыс. грн.

Кому предлагают 35−40 тыс. грн.

В этом диапазоне преобладают рабочие профессии в производственной сфере:
  • электрик — 38,8 тыс. грн (+41%);
  • подсобный рабочий — 37,5 тыс. грн (+9%);
  • маляр — 37,5 тыс. грн (+42%);
  • токарь — 35 тыс. грн (+11%).
В сфере розничной торговли медианная зарплата менеджера по продажам составляет 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем в феврале 2025 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что недовольство работой среди украинцев растет уже третий год подряд и становится системной проблемой рынка труда. Все больше работников задумываются о смене работы, даже если пока остаются на своих местах. Эксперты объясняют этот тренд накопившейся усталостью. Люди работают в постоянном напряжении, совмещая работу с личными трудностями, переездами или жизнью в опасных условиях. Зарплата остается ключевым фактором, но все чаще становится причиной разочарования — украинцы ощущают разрыв между нагрузкой и доходами.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
ЗарплатаРабота
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems