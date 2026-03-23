Топ рабочих профессий с самыми высокими медианными зарплатами Сегодня 11:06 — Личные финансы

Автомеханики диагностируют автомобиль

Перечень наиболее высокооплачиваемых должностей по состоянию на февраль 2026 года несколько изменился, по сравнению с февралем 2025 года. Однако преимущественно это вакансии по тем же категориям: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы, логистика и доставка. В ряде профессий рост медианных зарплат за год составил 40%.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа

Отмечается, что среди вакансий на платформе самые высокие медианные зарплаты предлагают в рабочих профессиях, прежде всего в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики. В то же время, во многих из них за год зафиксировали существенный рост медианных зарплат, местами на 30−40%.

Профессии с зарплатами более 60 тыс. грн

По данным платформы, самая высокая медианная зарплата в феврале 2026 года зафиксирована для стоматолога — 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Среди других высокооплачиваемых профессий:

рихтовщик — 70 тыс. грн (+27%);

фасадщик — 67,5 тыс. грн (+15%);

штукатур — 66,3 тыс. грн (+13%);

каменщик — 65 тыс. грн (+30%);

автомаляр — 60 тыс. грн (+17%);

автоэлектрик — 60 тыс. грн (+33%);

водитель-дальнобойщик — 60 тыс. грн (+33%).

Зарплаты в диапазоне 40−50 тыс. грн

В пределах этого диапазона преобладают вакансии в строительстве и смежных областях:

строитель, маляр — 50 тыс. грн (+11%);

прораб — 50 тыс. грн (+14%);

плиточник — 47 тыс. грн (+39%);

монтажник — 45 тыс. грн (+16%).

В сфере автосервиса механикам предлагают медианную зарплату в 45 тыс. грн (+14%). В логистике водители получают около 42,5 тыс. грн (+16%).

Если анализировать вакансии с медианными зарплатами от 40 до 45 тыс. грн, то здесь также преобладают профессии из вышеупомянутых категорий: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы. Однако есть ряд должностей по категории производства и рабочих специальностей. К примеру, сварщик и монтажник, где медианная зарплата от 41 до 42 тыс. грн.

Кому предлагают 35−40 тыс. грн.

В этом диапазоне преобладают рабочие профессии в производственной сфере:

электрик — 38,8 тыс. грн (+41%);

подсобный рабочий — 37,5 тыс. грн (+9%);

маляр — 37,5 тыс. грн (+42%);

токарь — 35 тыс. грн (+11%).

В сфере розничной торговли медианная зарплата менеджера по продажам составляет 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем в феврале 2025 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что недовольство работой среди украинцев растет уже третий год подряд и становится системной проблемой рынка труда. Все больше работников задумываются о смене работы, даже если пока остаются на своих местах. Эксперты объясняют этот тренд накопившейся усталостью. Люди работают в постоянном напряжении, совмещая работу с личными трудностями, переездами или жизнью в опасных условиях. Зарплата остается ключевым фактором, но все чаще становится причиной разочарования — украинцы ощущают разрыв между нагрузкой и доходами.

