Кожен четвертий українець незадоволений роботою — причини
Незадоволеність роботою серед українців зростає вже третій рік поспіль і стає системною проблемою ринку праці. Все більше працівників замислюються про зміну роботи, навіть якщо поки залишаються на своїх місцях.
Про це йдеться у дослідженні grc.ua.
Рівень задоволеності стрімко падає
За даними дослідження, у 2026 році вже 27% українців тією чи іншою мірою незадоволені своєю роботою. Для порівняння:
- у 2024 році — 22%;
- у 2023 році — 20%.
Водночас лише 7% працівників повністю задоволені своєю роботою — це найнижчий показник за останні роки. Частка таких людей стабільно зменшується.
«Фактично йдеться про поступове зникнення категорії людей, які не просто тримаються за робоче місце, а дійсно відчувають професійну реалізацію, мотивацію та залученість», — зазначають дослідники.
Найбільша група — це умовно лояльні працівники:
- майже кожен четвертий швидше задоволений, ніж ні;
- ще 27% терплять умови через війну та нестабільність.
Це показує, що запас терпіння та лояльності до роботодавців, накопичений у перші роки повномасштабної війни, поступово вичерпується.
Паралельно збільшується частка тих, хто відкрито незадоволений:
- 7% — категорично незадоволені (проти 4% у 2024 році);
- ще кожен п’ятий загалом незадоволений роботою.
Це означає, що дедалі більше людей внутрішньо готові змінити місце роботи.
Чим саме незадоволені
Експерти пояснюють цей тренд накопиченою втомою. Люди працюють у постійній напрузі, поєднуючи роботу з особистими труднощами, переїздами чи життям у небезпечних умовах.
Зарплата залишається ключовим фактором, але дедалі частіше стає причиною розчарування — українці відчувають розрив між навантаженням і доходами.
Водночас важливими є й нематеріальні фактори. Серед головних причин незадоволеності:
- відсутність дружньої атмосфери (32%);
- проблеми у відносинах із керівником;
- відсутність безпечних і комфортних умов праці (27%);
- обмежені можливості кар’єрного росту;
- відсутність віддаленої роботи (23%).
Кожен п’ятий працівник готовий звільнитися через відсутність гнучкого графіку. Також важливими залишаються:
- можливість працювати дистанційно;
- спільні цінності в команді;
- цікаві задачі та свобода у прийнятті рішень;
- підтримка роботодавця під час війни.
Ці ж фактори визначають і те, що утримує людей на роботі.
Ринок входить у фазу «прихованих звільнень»
Експерти зазначають, що український ринок праці переходить у стан прихованої плинності: працівники залишаються в компаніях, але психологічно вже дистанціюються від них.
У 2026 році утримання персоналу дедалі менше залежатиме лише від зарплат.
«Роботодавцям доведеться працювати з атмосферою, довірою, змістом та форматом роботи, відчуттям перспективи. В противному випадку зростання незадоволеності роботою перетвориться на хвилю звільнень, до якої ринок може виявитися неготовим», — підсумували експерти.
