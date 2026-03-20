Кожен четвертий українець незадоволений роботою — причини

Незадоволеність роботою серед українців зростає вже третій рік поспіль і стає системною проблемою ринку праці. Все більше працівників замислюються про зміну роботи, навіть якщо поки залишаються на своїх місцях.
Про це йдеться у дослідженні grc.ua.

Рівень задоволеності стрімко падає

За даними дослідження, у 2026 році вже 27% українців тією чи іншою мірою незадоволені своєю роботою. Для порівняння:
  • у 2024 році — 22%;
  • у 2023 році — 20%.
Водночас лише 7% працівників повністю задоволені своєю роботою — це найнижчий показник за останні роки. Частка таких людей стабільно зменшується.
«Фактично йдеться про поступове зникнення категорії людей, які не просто тримаються за робоче місце, а дійсно відчувають професійну реалізацію, мотивацію та залученість», — зазначають дослідники.
Найбільша група — це умовно лояльні працівники:
  • майже кожен четвертий швидше задоволений, ніж ні;
  • ще 27% терплять умови через війну та нестабільність.
Це показує, що запас терпіння та лояльності до роботодавців, накопичений у перші роки повномасштабної війни, поступово вичерпується.
Читайте також
Паралельно збільшується частка тих, хто відкрито незадоволений:
  • 7% — категорично незадоволені (проти 4% у 2024 році);
  • ще кожен п’ятий загалом незадоволений роботою.
Це означає, що дедалі більше людей внутрішньо готові змінити місце роботи.
Чим саме незадоволені

Експерти пояснюють цей тренд накопиченою втомою. Люди працюють у постійній напрузі, поєднуючи роботу з особистими труднощами, переїздами чи життям у небезпечних умовах.
Зарплата залишається ключовим фактором, але дедалі частіше стає причиною розчарування — українці відчувають розрив між навантаженням і доходами.
Читайте також
Водночас важливими є й нематеріальні фактори. Серед головних причин незадоволеності:
  • відсутність дружньої атмосфери (32%);
  • проблеми у відносинах із керівником;
  • відсутність безпечних і комфортних умов праці (27%);
  • обмежені можливості кар’єрного росту;
  • відсутність віддаленої роботи (23%).
Кожен п’ятий працівник готовий звільнитися через відсутність гнучкого графіку. Також важливими залишаються:
  • можливість працювати дистанційно;
  • спільні цінності в команді;
  • цікаві задачі та свобода у прийнятті рішень;
  • підтримка роботодавця під час війни.
Ці ж фактори визначають і те, що утримує людей на роботі.

Ринок входить у фазу «прихованих звільнень»

Експерти зазначають, що український ринок праці переходить у стан прихованої плинності: працівники залишаються в компаніях, але психологічно вже дистанціюються від них.
У 2026 році утримання персоналу дедалі менше залежатиме лише від зарплат.
Читайте також
«Роботодавцям доведеться працювати з атмосферою, довірою, змістом та форматом роботи, відчуттям перспективи. В противному випадку зростання незадоволеності роботою перетвориться на хвилю звільнень, до якої ринок може виявитися неготовим», — підсумували експерти.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаРинок праціЗарплата
Також за темою
Також за темою
