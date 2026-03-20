Кожен четвертий українець незадоволений роботою — причини Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Незадоволеність роботою серед українців зростає вже третій рік поспіль і стає системною проблемою ринку праці. Все більше працівників замислюються про зміну роботи, навіть якщо поки залишаються на своїх місцях.

Про це йдеться у дослідженні grc.ua

Рівень задоволеності стрімко падає

За даними дослідження, у 2026 році вже 27% українців тією чи іншою мірою незадоволені своєю роботою. Для порівняння:

у 2024 році — 22%;

у 2023 році — 20%.

Водночас лише 7% працівників повністю задоволені своєю роботою — це найнижчий показник за останні роки. Частка таких людей стабільно зменшується.

«Фактично йдеться про поступове зникнення категорії людей, які не просто тримаються за робоче місце, а дійсно відчувають професійну реалізацію, мотивацію та залученість», — зазначають дослідники.

Найбільша група — це умовно лояльні працівники:

майже кожен четвертий швидше задоволений, ніж ні;

ще 27% терплять умови через війну та нестабільність.

Це показує, що запас терпіння та лояльності до роботодавців, накопичений у перші роки повномасштабної війни, поступово вичерпується.

Паралельно збільшується частка тих, хто відкрито незадоволений:

7% — категорично незадоволені (проти 4% у 2024 році);

(проти 4% у 2024 році); ще кожен п’ятий загалом незадоволений роботою.

Це означає, що дедалі більше людей внутрішньо готові змінити місце роботи.

Чим саме незадоволені

Експерти пояснюють цей тренд накопиченою втомою. Люди працюють у постійній напрузі, поєднуючи роботу з особистими труднощами, переїздами чи життям у небезпечних умовах.

Зарплата залишається ключовим фактором, але дедалі частіше стає причиною розчарування — українці відчувають розрив між навантаженням і доходами.

Водночас важливими є й нематеріальні фактори. Серед головних причин незадоволеності:

відсутність дружньої атмосфери (32%);

проблеми у відносинах із керівником;

відсутність безпечних і комфортних умов праці (27%);

обмежені можливості кар’єрного росту;

відсутність віддаленої роботи (23%).

Кожен п’ятий працівник готовий звільнитися через відсутність гнучкого графіку. Також важливими залишаються:

можливість працювати дистанційно;

спільні цінності в команді;

цікаві задачі та свобода у прийнятті рішень;

підтримка роботодавця під час війни.

Ці ж фактори визначають і те, що утримує людей на роботі.

Ринок входить у фазу «прихованих звільнень»

Експерти зазначають, що український ринок праці переходить у стан прихованої плинності: працівники залишаються в компаніях, але психологічно вже дистанціюються від них.

У 2026 році утримання персоналу дедалі менше залежатиме лише від зарплат.

«Роботодавцям доведеться працювати з атмосферою, довірою, змістом та форматом роботи, відчуттям перспективи. В противному випадку зростання незадоволеності роботою перетвориться на хвилю звільнень, до якої ринок може виявитися неготовим», — підсумували експерти.

