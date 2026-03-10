Роботодавець не виплачує зарплату — що робити Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Працівник отримав зарплату із затримкою

Затримка заробітної плати — одне з найпоширеніших порушень у трудових відносинах. Особливо актуальним це стало під час воєнного стану, коли частина підприємств працює нестабільно або змінює умови роботи. Із посиланням на robota.ua пояснюємо, коли саме роботодавець порушує закон, які докази можна використовувати і як діяти працівнику.

Коли роботодавець має виплачувати зарплату

Строки виплати заробітної плати визначені Кодексом законів про працю та Законом «Про оплату праці». За законом зарплату мають виплачувати не рідше двох разів на місяць:

перша частина — 16−22 числа поточного місяця;

друга частина — 1−7 числа наступного місяця.

Колективний договір або внутрішні правила компанії можуть передбачати лише частішу виплату, але не рідшу.

Якщо день виплати припадає на вихідний або свято, гроші мають виплатити напередодні. Відпускні повинні виплатити не пізніше ніж за один робочий день до початку відпустки.

При звільненні працівника повний розрахунок проводять у день звільнення. Якщо людина цього дня не працювала — не пізніше ніж через два дні після її вимоги про виплату.

Читайте також Звільнення за угодою сторін — що треба знати

Водночас під час воєнного стану закон дозволяє відтермінувати виплату, якщо підприємство не може зробити це через бойові дії або зупинку роботи.

З якого дня починається порушення

Затримка виплати зарплати вважається порушенням, якщо гроші не виплатили у встановлені строки. Орієнтовно це відбувається:

після 23 числа поточного місяця — для першої частини зарплати;

після 8 числа наступного місяця — для другої частини.

Компенсацію за затримку можна отримати, якщо виплату затримали на один місяць або більше.

Читайте також Держстат назвав середню зарплату українців на початку 2026 року

Затримка авансу також є порушенням, адже це фактично перша частина зарплати за половину місяця.

Чи можна не працювати, якщо зарплату довго не платять

Закон прямо не передбачає права відмовитися від роботи через затримку зарплати. Однак тривала невиплата може вважатися поважною причиною, адже своєчасна оплата праці є конституційною гарантією.

Тому в такій ситуації працівник може відмовитися виконувати роботу до моменту, поки роботодавець не погасить заборгованість.

Якщо частину зарплати платять «у конверті»

Виплата зарплати неофіційно є незаконною і ризикованою для працівника. У такому випадку людина може втратити частину соціальних гарантій:

оплату лікарняних;

відпускні;

пенсійний стаж;

повну суму вихідної допомоги.

Домовитися з роботодавцем у таких випадках часто складно. Тому доцільно звертатися до Державної служби з питань праці або податкової, які можуть провести перевірку.

Чи може переписка в месенджерах бути доказом

Повідомлення у Viber, Telegram або електронній пошті можуть використовуватися як електронні докази в суді.

Однак важливо, щоб з них можна було встановити:

хто саме вів переписку;

зміст повідомлень;

дату і час їх надсилання.

Зазвичай такі докази розглядають разом з іншими документами.

Що робити, якщо зарплату не виплачують

Працівник може:

звернутися до Державної служби з питань праці;

подати заяву до податкової служби;

звернутися до правоохоронних органів;

подати позов до суду.

Читайте також Чи реально купити квартиру на українські зарплати

У суді можна вимагати виплату заборгованої зарплати та компенсацію за затримку.

При цьому алгоритм дій однаковий, незалежно від того, затримують зарплату повністю чи лише частину. Будь-яка невиплата — навіть невеликої суми — вважається порушенням прав працівника.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.