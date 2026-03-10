0 800 307 555
Зеленський підписав закон про відстрочки тим, хто уклав «Контракт 18−25»

Особисті фінанси
181
Закон забезпечує справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають службу в армії
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців, який фіксує відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав «Контракт 18−25» і прослужив 12 місяців.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
«4782-IX встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню», — йдеться у повідомленні.
Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт № 13574 11 лютого. Він уточнює правила призову на військову службу під час мобілізації для певної категорії громадян.
Закон передбачає, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом та були звільнені за законом, не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення.
Міністр оборони України Михайло Федоров наголошував, що закон забезпечує справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають службу в армії.
З лютого минулого року Міністерство оборони реалізовує експериментальний проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для громадян віком 18−24 роки, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.
Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачується частинами.
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьКонтрактЗСУЗеленський
