Добровольці віком 60+ зможуть укласти однорічний контракт: в Міноборони роз’яснили деталі указу президента Сьогодні 16:01

У ЗСУ дозволили річні контракти для добровольців віком від 60 років

Президент України підписав указ № 108/2026, який змінює порядок проходження військової служби у Збройних Силах. Документ передбачає можливість укладання контракту для добровольців віком від 60 років, уточнює умови присвоєння чергових військових звань у скорочені строки та закріплює гарантії служби на обраній посаді.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Контракт для добровольців 60+

Під час дії воєнного стану громадяни віком від 60 років можуть добровільно укласти контракт на проходження військової служби строком на один рік.

Обов’язковою умовою є визнання кандидата придатним до військової служби за станом здоров’я військово-лікарською комісією. Мобілізація чоловіків віком від 60 років не проводиться.

Для прийняття на службу за контрактом добровольці від 60 років мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування.

При цьому, якщо доброволець приймається на військову службу за контрактом як офіцер, лист командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України.

Присвоєння військових звань у скорочені строки

Військовий може отримати чергове звання у скорочені строки, якщо:

служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях;

служить у військовій частині, яка не належить до бойового складу, і не менше 3 місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій;

у бойових частинах, задіяних до ведення воєнних дій; під час дії воєнного стану виконував бойові завдання у частинах, задіяних до ведення воєнних дій, та був визнаний ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я або придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни і в подальшому переведений до інших військових частин, або повернутий із відрядження до своєї військової частини.

Коли можуть присвоїти чергове військове звання військовому ЗСУ у скорочені строки під час дії воєнного стану:

через 1 рік — для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

— для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан); через 2 роки — для вищого сержантського (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Для не бойових частин застосовуються довші строки вислуги років у званні.

Гарантії служби на обраній посаді

Військовий, який підписав контракт, гарантовано буде проходити службу не менше шести місяців на обраній посаді.

Призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе тільки за власним бажанням військового або через шість місяців після заміщення такої посади.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський підписав указ № 108/2026, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документ передбачає можливість проходження військової служби за контрактом для осіб віком від 60 років.

