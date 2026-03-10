0 800 307 555
У Польщі та Україні стрімко зростають зарплати у логістиці: скільки заробляють працівники

Особисті фінанси
В Україні галузь логістики та складського господарства демонструє помітне зростання
Логістичні галузі у Польщі та Україні демонструють одні з найвищих динамік зростання заробітних плат на ринку праці.
Про це свідчать результати спільного дослідження аналітичних центрів Gremi Personal (Польща) та AntForce Analytics (Україна).

Зростання зарплат у логістиці в Польщі

За даними аналітиків, у Польщі у 2025 році найбільше зростання зарплат зафіксовано серед диспетчерів транспортних перевезень — на 9,5%. Заробітки митних брокерів зросли на 8%, менеджерів складів — на 6,7%, працівників складів — на 3,1%.
Станом на початок 2026 року рівень зарплат у логістичному секторі Польщі становив:
  • директори з ланцюгів постачання — від 22 000 до 32 000 злотих;
  • менеджери складів — від 9 500 до 18 000 злотих;
  • фахівці з логістики — від 7 000 до 10 500 злотих;
  • експедитори — від 6 000 до 9 500 злотих;
  • працівники складів — від 5 000 до 8 000 злотих до вирахування податків.
За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у січні 2026 року середня місячна заробітна плата у сфері транспорту та складського господарства становила 8 719 злотих, що на 7% більше, ніж рік тому. У логістиці цей показник зріс до 9 538 злотих, що на 10% більше, ніж у січні 2025 року.
Висока динаміка середньої зарплати в логістиці корелюється з такими ж значними темпами приросту зайнятості. Цей сектор швидко розвивається у Польщі, а підтримку його розвитку забезпечують тимчасові працівники, у тому числі, іноземні, які здатні оперативно закривати сезонні потреби бізнесу в простій робочій силі.

Зростання зарплат у логістиці в Україні

В Україні галузь логістики та складського господарства також демонструє помітне зростання — як за рівнем заробітних плат, так і за попитом на працівників.
За даними AntForce Analytics, середня заробітна плата у цьому секторі на початок березня 2026 року становила 27 600 грн, що на 28% більше, ніж роком раніше.
Найбільшу динаміку зростання зафіксовано в таких професіях:
  • маркувальники — +143%;
  • начальники транспортних відділів — +41%;
  • господарники — +40%;
  • керівники відділів закупівель — +35%;
  • вантажники — +30%.
Станом на початок березня 2026 року рівень зарплат становив:
  • маркувальники — від 17 000 до 31 000 грн;
  • начальники транспортних відділів — від 26 000 до 74 000 грн;
  • господарники — від 16 000 до 48 000 грн;
  • керівники відділів закупівель — від 34 000 до 114 000 грн.
Офіційна статистика також підтверджує позитивну динаміку. За даними Державної служби статистики України, за рік середня заробітна плата у сфері складського господарства зросла на 18%, а у сфері поштової та кур’єрської діяльності — на 17%.
Зростає і попит на працівників. За оцінками AntForce Analytics, протягом року кількість вакансій у цих секторах збільшилася на 14%, що свідчить про розширення ринку та дефіцит кадрів у логістиці.
Експерти пов’язують зростання зарплат із кількома чинниками. Серед них — поступове відновлення економічної активності, збільшення обсягів торгівлі та розвиток логістичних ланцюгів.
Додатковим стимулом є розвиток електронної комерції, що підвищує попит на складські послуги, кур’єрську доставку та розподільчі центри.
Ще одним фактором є дефіцит робочої сили, який змушує роботодавців підвищувати рівень оплати праці.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
