За нарушение тарифов за коммуналку потребителям вернут 453 тыс. грн

Перерасчет коммунальных платежей
По результатам проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг Госпродпотребслужба выявила многочисленные нарушения. Они касаются формирования и применения государственных регулируемых цен. Часть неправомерно начисленных средств будет возвращена потребителям.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Нарушения и ответственность за них

В течение отчетного периода проведено 88 внеплановых мер государственного надзора. Проверки касались соблюдения законодательства в сфере ценообразования жилищно-коммунальных услуг.
В 86 случаях (97,7%) установлено нарушение действующих норм. Речь идет о неправильном формировании тарифов и несоблюдении требований регулирования цен.
По результатам проверок регулятор применил ряд мер воздействия:
  • принято 22 решения об административно-хозяйственных санкциях на сумму 862,9 тыс. грн;
  • выдано 77 предписаний по устранению нарушений и приведению тарифов в соответствие с законодательством;
  • 7 должностных лиц привлечены к административной ответственности со штрафами на 17 тыс. грн.

Возврат средств потребителям

Наиболее ощутимым результатом проверок стало финансовое возмещение для граждан. Согласно решениям и предписаниям предприятия обязаны вернуть потребителям 453 тыс. грн.
Дополнительно, с учетом принятых ранее решений уже фактически обеспечен возврат еще 517,4 тыс. грн и перечисления в государственный бюджет 112,6 тыс. грн.
Почему проводились проверки

В Госпродслужбе отмечают, что внеплановые проверки в сфере ЖКХ осуществлялись исключительно на основании обращений граждан. Рассматривались только вопросы, которые были указаны в жалобах.
«Наша цель — обеспечение экономически обоснованных тарифов и недопущение нарушений законодательства в сфере ценообразования жилищно-коммунальных услуг. Госпродпотребслужба осуществляет контроль исключительно в пределах определенных полномочий и реагирует на каждое обоснованное обращение граждан», — отметил заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Ранее мы сообщали, что тарифы на электроэнергию и газ для населения остаются в силе, однако для части потребителей меняется порядок начисления. Так, с 1 мая украинские домохозяйства получат платежи за коммунальные услуги с обновленными расчетами.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиТарифы на электроэнергию
