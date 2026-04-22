Как работает скрытый рынок труда Сегодня 09:01 — Личные финансы

Скрытый рынок труда (Hidden Job Market) — это сегмент вакансий, которые не публикуются в открытом доступе. Рассказываем, как именно компании закрывают такие вакансии, и делимся советами, как получить доступ к скрытому рынку труда.

Исследование Work.ua , проведенное в апреле среди авторизованных работодателей, показало: 88% компаний используют инструменты поиска кандидатов вне публичных площадок.

Почему существует скрытый рынок труда

Скрытый наем возник как сочетание экономии ресурсов и дополнительного инструмента рекрутинга.

Открытый рекрутинг часто дороже, чем кажется на первый взгляд. Компания тратит средства не только на размещение вакансии, но и на работу рекрутера, который отсеивает нерелевантные отзывы или ожидает новых заявок.

Дополнительно ситуацию усложняет качество отзывов. Например, в США после волны массовых увольнений рекрутеры столкнулись с большим количеством однотипных резюме, сгенерированных с помощью ИИ. Это усложнило отбор и увеличило затраты времени и ресурсов.

Еще один фактор — стоимость ошибки во время найма. Замена сотрудника может стоить от половины его годовой зарплаты, а в случае руководящих должностей достигать нескольких годовых доходов.

Читайте также Где найти удаленную работу: 10 горячих вакансий

К этому прилагаются затраты на адаптацию, онбординг и доступ к внутренним системам. В результате любая ошибка найма становится существенным финансовым риском для компании.

Среди других причин существования скрытого рынка вакансий:

конфиденциальность и безопасность: для ряда позиций публичный поиск нежелателен. Это касается руководящих ролей, а также отраслей безопасности, финансов и юриспруденции;

для ряда позиций публичный поиск нежелателен. Это касается руководящих ролей, а также отраслей безопасности, финансов и юриспруденции; доступ к пассивным кандидатам: сильные специалисты редко активно ищут работу. Обычно их находят из-за профессиональных связей еще до того, как они выходят на рынок труда. Компании с развитой сетью контактов получают доступ к таким кандидатам первыми.

Чем это отличается от кумовства

Скрытый найм часто путают с кумовством, но между ними есть принципиальная разница. Кумовство означает найм из-за личных связей без оценки компетенций, говорят специалисты.

В скрытом найме связь может помочь попасть в процесс отбора, но не гарантирует результата. Кандидат все равно проходит собеседования, тестовые задания и оценку навыков.

Кого чаще всего ищут скрыто

Чаще скрытый рынок труда используется для поиска топменеджмента — CEO, CFO, COO и других руководителей уровня С.

Также он актуален для узкопрофильных специалистов, которых сложно найти на открытом рынке, а также для сфер, где критически важны конфиденциальность и доверие — финансы, безопасность, юриспруденция.

Отдельный случай — замена действующего работника без его ведома, когда публичный поиск невозможен.

В украинских условиях эти границы постепенно размываются из-за дефицита кадров. Компании чаще используют скрытые инструменты даже для массовых и средних позиций.

Как выглядит скрытый поиск кандидатов

По данным опроса Work.ua, компании чаще всего используют следующие инструменты:

рекомендации работников — 30%;

внутренние переводы — 23%;

прямой поиск через LinkedIn и другие платформы — 19%;

базы предыдущих кандидатов — 18%.

Кроме того, распространены дополнительные методы:

проектный и фриланс-наем, когда кандидата сначала привлекают к короткому заданию, а затем оценивают как потенциального сотрудника;

стажировка, используемая как способ проверки навыков в реальных условиях;

отраслевые мероприятия, конференции и хакатоны для неформального знакомства с кандидатами;

привлечение хедхантеров, осуществляющих поиск конфиденциально, без раскрытия работодателя.

4 совета, как получить доступ к скрытому рынку труда

Строить профессиональные контакты

Новые возможности часто приходят не от близкого круга, а через слабые связи — знакомых знакомых. Именно они дают доступ к информации вне вашего прямого окружения.

Быть заметным в своей сфере

Профессиональная видимость зависит от отрасли. Для одних специальностей важны соцсети, для других — участие в мероприятиях или публичные экспертные комментарии. Общий принцип один: о специалисте должны знать в профессиональной среде, даже если каналы отличаются.

Выходить на нужных людей напрямую

Полезно поддерживать контакт с людьми в своей области: комментировать их сообщения, задавать вопросы после выступлений, делиться наблюдениями или благодарить за полезный контент. Цель на этом этапе — не поиск работы, а формирование узнаваемости.

Быть готовым к возможностям в любой момент

Предложения часто появляются неожиданно — из-за сообщения, звонка или случайного разговора на событиях.

Важно иметь четкое понимание своих профессиональных интересов, сильных сторон и того, какие предложения релевантны.

