Как работает скрытый рынок труда

Скрытый рынок труда (Hidden Job Market) — это сегмент вакансий, которые не публикуются в открытом доступе. Рассказываем, как именно компании закрывают такие вакансии, и делимся советами, как получить доступ к скрытому рынку труда.
Исследование Work.ua, проведенное в апреле среди авторизованных работодателей, показало: 88% компаний используют инструменты поиска кандидатов вне публичных площадок.
Почему существует скрытый рынок труда
Скрытый наем возник как сочетание экономии ресурсов и дополнительного инструмента рекрутинга.
Открытый рекрутинг часто дороже, чем кажется на первый взгляд. Компания тратит средства не только на размещение вакансии, но и на работу рекрутера, который отсеивает нерелевантные отзывы или ожидает новых заявок.
Дополнительно ситуацию усложняет качество отзывов. Например, в США после волны массовых увольнений рекрутеры столкнулись с большим количеством однотипных резюме, сгенерированных с помощью ИИ. Это усложнило отбор и увеличило затраты времени и ресурсов.
Еще один фактор — стоимость ошибки во время найма. Замена сотрудника может стоить от половины его годовой зарплаты, а в случае руководящих должностей достигать нескольких годовых доходов.
К этому прилагаются затраты на адаптацию, онбординг и доступ к внутренним системам. В результате любая ошибка найма становится существенным финансовым риском для компании.
Среди других причин существования скрытого рынка вакансий:
конфиденциальность и безопасность: для ряда позиций публичный поиск нежелателен. Это касается руководящих ролей, а также отраслей безопасности, финансов и юриспруденции;
доступ к пассивным кандидатам: сильные специалисты редко активно ищут работу. Обычно их находят из-за профессиональных связей еще до того, как они выходят на рынок труда. Компании с развитой сетью контактов получают доступ к таким кандидатам первыми.
Чем это отличается от кумовства
Скрытый найм часто путают с кумовством, но между ними есть принципиальная разница. Кумовство означает найм из-за личных связей без оценки компетенций, говорят специалисты.
В скрытом найме связь может помочь попасть в процесс отбора, но не гарантирует результата. Кандидат все равно проходит собеседования, тестовые задания и оценку навыков.
Кого чаще всего ищут скрыто
Чаще скрытый рынок труда используется для поиска топменеджмента — CEO, CFO, COO и других руководителей уровня С.
Также он актуален для узкопрофильных специалистов, которых сложно найти на открытом рынке, а также для сфер, где критически важны конфиденциальность и доверие — финансы, безопасность, юриспруденция.
Отдельный случай — замена действующего работника без его ведома, когда публичный поиск невозможен.
Профессиональная видимость зависит от отрасли. Для одних специальностей важны соцсети, для других — участие в мероприятиях или публичные экспертные комментарии. Общий принцип один: о специалисте должны знать в профессиональной среде, даже если каналы отличаются.
Выходить на нужных людей напрямую
Полезно поддерживать контакт с людьми в своей области: комментировать их сообщения, задавать вопросы после выступлений, делиться наблюдениями или благодарить за полезный контент. Цель на этом этапе — не поиск работы, а формирование узнаваемости.