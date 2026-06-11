Что покупал бизнес за деньги по программе «Энергоподдержка для ФЛП» Сегодня 08:35 — Личные финансы

Генератор

43,6 тысяч физических лиц-предпринимателей получили финансовую помощь от государства в рамках правительственной программы энергоподдержки малого бизнеса. Общий объем выплат составил 438,9 млн грн.

Об этом пишет Государственная служба занятости.

Что известно о программе

Программа действовала до 31 мая и доказала свою эффективность как инструмент оперативной поддержки малого бизнеса в условиях энергетических вызовов. Программа «Энергоподдержка для ФЛП» была введена в конце января во время длительных отключений электроэнергии, чтобы помочь предпринимателям обеспечить непрерывную работу своих заведений и сохранить рабочие места.

Участники программы могли получить от 7500 до 15 000 грн на приобретение или ремонт генераторов, закупку горючего, оплату счетов за энергоснабжение и покрытие других расходов, связанных с обеспечением автономного электропитания.

Средний размер поддержки составил 10 тысяч гривен. Более половины предоставленных средств предприниматели использовали для закупки горючего для генераторов.

Какие отрасли получали помощь

Благодаря государственной поддержке, тысячи малых предприятий смогли продолжить работу даже в условиях нестабильного электроснабжения. Речь идет о магазинах, заведениях общественного питания, аптеках, производственных предприятиях и бизнесах сферы услуг.

Больше всего получателей помощи работают в следующих областях:

розничная торговля в магазинах — 18%;

деятельность ресторанов и услуг питания — 17%;

розничная торговля продуктами питания — 14%.

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Примеры

Программа помогла тысячам предпринимателей продолжить работу в условиях отключения электроэнергии.

В частности, предприниматель из Марьинки, который сейчас развивает дело в сфере грузовых перевозок, использовал полученные средства на закупку горючего для генератора, что позволило без перебоев готовить грузовые автомобили к рейсам.

В Чернигове владелица кафе использовала полученные 7,5 тыс. грн для оплаты электроэнергии. Это помогло заведению работать в зимний период, несмотря на рост расходов и перебои с электроснабжением.

Еще один пример — ветеринарная клиника в Шостке, направившая средства программы на горючее для генератора, обеспечив непрерывную работу медицинских услуг для животных и реализацию благотворительной инициативы — стерилизацию беспризорных кошек и собак.

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