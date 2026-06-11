«Укрпочта» запустила внутренние почтоматы еще в пяти городах Сегодня 11:28 — Личные финансы

Компания планирует настроить более 1000 классических внешних почтоматов по всей стране до конца года

«Укрпочта» расширила сеть внутренних почтоматов, запустив их еще в пяти городах Украины — Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Укрпочта увеличила планы и планирует установить уже не 400, а 600 ячеек скорой выдачи. Также новый формат уже заработал в Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. В планах дальше — Одесса, Винница и другие города», — сказано в сообщении.

Параллельно компания планирует настроить более 1000 классических внешних почтоматов по всей стране до конца года.

Более 70% посылок клиенты забирают самостоятельно

По данным компании, в Киеве и Киевской области, где идет тестирование ячеек скорой выдачи, 71,8% посылок клиенты получили без обращения к оператору.

За два месяца работы нового формата через внутренние почтоматы было выдано более 24 тыс. Всего с апреля в 121 отделении столицы и Киевской области через ячейки скорой выдачи поступило более 33,9 тыс. посылок.

«Очереди в отделениях были одной из проблем, которую мы системно решали в последние годы. С начала пилотного проекта с внутренними почтоматами жалоб на очереди стало существенно меньше», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Как работают внутренние почтоматы

Ячейки быстрой выдачи расположены внутри отделений и работают по их графику.

Часть посылок, за доставку которых клиенты уже заплатили, система автоматически направляет туда, а клиент получает SMS с кодом доступа, чтобы открыть секцию самостоятельно.

Обслуживание через оператора также остается доступным.

Читайте также Укрпочта повысит зарплаты водителям до 65 тысяч гривен

Напомним, как ранее писал Finance.ua, в мае Укрпочта запустила новый формат получения посылок без ожидания в общей очереди. Для этого в отделениях компании установили специальные ячейки скорой выдачи. Запуск нового формата является частью масштабного обновления сервисов компании.

Также мы рассказывали , что Укрпочта завершила подключение безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны. Теперь рассчитаться банковской картой или смартфоном можно как в стационарных, так и в передвижных отделениях, в частности в селах, где нет банков, банкоматов или терминалов в магазинах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.