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«Укрпочта» запустила внутренние почтоматы еще в пяти городах

Личные финансы
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Компания планирует настроить более 1000 классических внешних почтоматов по всей стране до конца года
Компания планирует настроить более 1000 классических внешних почтоматов по всей стране до конца года
«Укрпочта» расширила сеть внутренних почтоматов, запустив их еще в пяти городах Украины — Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Укрпочта увеличила планы и планирует установить уже не 400, а 600 ячеек скорой выдачи. Также новый формат уже заработал в Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. В планах дальше — Одесса, Винница и другие города», — сказано в сообщении.
Параллельно компания планирует настроить более 1000 классических внешних почтоматов по всей стране до конца года.

Более 70% посылок клиенты забирают самостоятельно

По данным компании, в Киеве и Киевской области, где идет тестирование ячеек скорой выдачи, 71,8% посылок клиенты получили без обращения к оператору.
За два месяца работы нового формата через внутренние почтоматы было выдано более 24 тыс. Всего с апреля в 121 отделении столицы и Киевской области через ячейки скорой выдачи поступило более 33,9 тыс. посылок.
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«Очереди в отделениях были одной из проблем, которую мы системно решали в последние годы. С начала пилотного проекта с внутренними почтоматами жалоб на очереди стало существенно меньше», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Как работают внутренние почтоматы

Ячейки быстрой выдачи расположены внутри отделений и работают по их графику.
Часть посылок, за доставку которых клиенты уже заплатили, система автоматически направляет туда, а клиент получает SMS с кодом доступа, чтобы открыть секцию самостоятельно.
Обслуживание через оператора также остается доступным.
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Напомним, как ранее писал Finance.ua, в мае Укрпочта запустила новый формат получения посылок без ожидания в общей очереди. Для этого в отделениях компании установили специальные ячейки скорой выдачи. Запуск нового формата является частью масштабного обновления сервисов компании.
Также мы рассказывали, что Укрпочта завершила подключение безналичной оплаты во всех населенных пунктах страны. Теперь рассчитаться банковской картой или смартфоном можно как в стационарных, так и в передвижных отделениях, в частности в селах, где нет банков, банкоматов или терминалов в магазинах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаПочтомат
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