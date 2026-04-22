Срок действия международного водительского удостоверения: что нужно знать водителям Сегодня 09:45 — Личные финансы

Международное удостоверение не может иметь срок действия, превышающий срок действия национального

Срок действия международного водительского удостоверения напрямую зависит от национального документа. Важно помнить, что международное водительское удостоверение не является самостоятельным документом и действует только вместе с национальным. Поэтому перед оформлением следует проверить срок действия своего водительского удостоверения, ведь именно он определяет, на какой период будет выдан международный документ.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какой срок действия международного удостоверения

Если водитель имеет первое водительское удостоверение, которое выдается сроком на 2 года, то и международное удостоверение будет оформлено на тот же период — до завершения действия национального документа. Международное удостоверение не может иметь срок действия, превышающего срок действия национального.

Таким образом, если национальное удостоверение является временным (первым) и действующим 2 года, международное удостоверение также выдается на этот период.

Сколько будет действительно международное водительское удостоверение

Что изменяется после обмена удостоверения

После завершения двухлетнего срока и обмена первого водительского удостоверения на постоянное (при условии отсутствия нарушений, предусмотренных законодательством), водитель получает документ со сроком действия 30 лет.

В таком случае при повторном оформлении международного удостоверения оно может быть выдано на более длительный срок (но не более чем на 3 года в соответствии с международными требованиями), однако опять же не дольше, чем действует национальное удостоверение.

Как оформить международное водительское удостоверение

Получить международное водительское удостоверение можно в сервисном центре МВД. Для этого необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

паспорт для выезда за границу (для уточнения перевода фамилии и имени);

действующее национальное водительское удостоверение;

фотографию установленного образца на матовой бумаге.

Услуга предоставляется в день обращения, а сам документ используется вместе с национальным водительским удостоверением.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение. Это означает, что повторно проходить обучение и сдавать теоретический и практический экзамен не требуется.

Дата первоначального получения документа не имеет значения — экзамены повторно сдавать не нужно. В то же время после восстановления меняется срок действия удостоверения: новый документ выдается на 30 лет со дня оформления.

