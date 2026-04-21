Разрыв занятости между мужчинами и женщинами в ЕС

Уровень занятости мужчин в ЕС составил 80,9%. Среди стран ЕС самые высокие показатели были зарегистрированы на Мальте (89,1%), Чехии (88,2%) и Нидерландах (87,2%).
В то время как самые низкие доли наблюдались в Бельгии (76,4%), Хорватии (76,8%) и Финляндии (77,0%).
Об этом говорится в статистике Евростата.
Для женщин в ЕС уровень занятости составил 71,3%, причем самый высокий уровень наблюдался в Эстонии (81,4%), Литве (80,3%) и Швеции (79,8%).
Самые низкие доли зафиксированы в Италии (58,0%), Румынии (59,5%) и Греции (62,3%).
Разрыв в уровнях занятости между мужчинами и женщинами в ЕС составил 9,6 п.п.
Самые большие отличия в уровнях занятости были зарегистрированы в Италии (19,1 п.п.), Румынии (18,7 п.п.) и Греции (17,4 п.п.).
Наименьшие отличия были зафиксированы в Эстонии (0,5 п.п.), Литве (-0,6 п.п.), Финляндии (1,3 п.п.) и Латвии (1,9 п.п.).
До этого Finance.ua отмечал, что Испания стала источником новых рабочих мест в ЕС. В 2025 г. испанская экономика не просто устояла в условиях неопределенной международной обстановки, но и заняла ведущую роль на европейском рынке труда. Из всех новых рабочих мест, созданных в Евросоюзе, 41% (526 тысяч) пришлось на Испанию.
Вклад Испании в общеевропейский показатель достиг исторических уровней, такого не было даже в годы наибольшего роста после финансового кризиса или возобновления после пандемии.
В то же время, Польша долгое время остается одной из стран Европы с относительно дешевой рабочей силой. Это делает ее привлекательной для инвесторов и позволяет удерживать более низкие цены на товары и услуги по сравнению с западными странами.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСДеньги
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
