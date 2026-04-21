Разрыв занятости между мужчинами и женщинами в ЕС Сегодня 17:23

Уровень занятости мужчин в ЕС составил 80,9%. Среди стран ЕС самые высокие показатели были зарегистрированы на Мальте (89,1%), Чехии (88,2%) и Нидерландах (87,2%).

В то время как самые низкие доли наблюдались в Бельгии (76,4%), Хорватии (76,8%) и Финляндии (77,0%).

Об этом говорится в статистике Евростата

Для женщин в ЕС уровень занятости составил 71,3%, причем самый высокий уровень наблюдался в Эстонии (81,4%), Литве (80,3%) и Швеции (79,8%).

Самые низкие доли зафиксированы в Италии (58,0%), Румынии (59,5%) и Греции (62,3%).

Разрыв в уровнях занятости между мужчинами и женщинами в ЕС составил 9,6 п.п.

Самые большие отличия в уровнях занятости были зарегистрированы в Италии (19,1 п.п.), Румынии (18,7 п.п.) и Греции (17,4 п.п.).

Наименьшие отличия были зафиксированы в Эстонии (0,5 п.п.), Литве (-0,6 п.п.), Финляндии (1,3 п.п.) и Латвии (1,9 п.п.).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.