Как защитить квартиру от воров во время отпуска

В сезон летних отпусков люди покидают свои дома без присмотра на несколько дней или даже недель. В этот период возрастает риск квартирных краж, поэтому специалисты рекомендуют заблаговременно позаботиться о защите жилья и принять меры, которые помогут обезопасить имущество от злоумышленников.
Простейшие советы о том, как уберечь свое жилье от злоумышленников
Один из наиболее эффективных способов защиты — установка сигнализации. Это может быть как профессиональная охранная система, так и недорогие автономные GSM модули. Даже имитация сигнализации способна отпугнуть потенциальных злоумышленников.
Также специалисты советуют установить надежную входную дверь и замки, а жильцам первых и последних этажей дополнительной защитой могут стать решетки на окнах.