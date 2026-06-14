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Как защитить квартиру от воров во время отпуска

Личные финансы
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Как уберечь квартиру от воров во время отпуска
Как уберечь квартиру от воров во время отпуска, Фото: magnific
В сезон летних отпусков люди покидают свои дома без присмотра на несколько дней или даже недель. В этот период возрастает риск квартирных краж, поэтому специалисты рекомендуют заблаговременно позаботиться о защите жилья и принять меры, которые помогут обезопасить имущество от злоумышленников.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Простейшие советы о том, как уберечь свое жилье от злоумышленников

Один из наиболее эффективных способов защиты — установка сигнализации. Это может быть как профессиональная охранная система, так и недорогие автономные GSM модули. Даже имитация сигнализации способна отпугнуть потенциальных злоумышленников.
Также специалисты советуют установить надежную входную дверь и замки, а жильцам первых и последних этажей дополнительной защитой могут стать решетки на окнах.
Перед отъездом также важно проверить, закрыты ли все окна, форточки и балконные двери, ведь именно через них нередко проникают в дома преступники.
Чтобы квартира не выглядела заброшенной, можно оставить включенным свет или установить таймер, автоматически включающий освещение в определенное время.
Кроме того, следует предупредить соседей, которым вы доверяете. Они могут забирать рекламные открытки из дверей или почтового ящика и обращать внимание на подозрительных людей возле квартиры.
Для важных документов, драгоценностей и других ценностей в полиции рекомендуется использовать сейф.
Ранее Finance.ua писал, что половина опрашиваемых украинцев не планируют брать отпуск в этом году. Четверть опрошенных (23%) будут отдыхать с близкими в Украине, и еще 15% — хотят поехать за границу.
По материалам:
Finance.ua
Финансовая безопасность
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