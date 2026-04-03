Рабочая сила в Польше — одна из самых дешевых в ЕС

Польша долгое время остается одной из европейских стран с относительно дешевой рабочей силой. Это делает ее привлекательной для инвесторов и позволяет держать более низкие цены на товары и услуги по сравнению с западными странами.

Об этом пишет inpoland.

Почему бизнес критикует рост минималки

Даже незначительное повышение польской минимальной зарплаты в 2026 году — на 140 злотых (брутто) — вызвало недовольство среди работодателей. Они объясняют это несколькими причинами:

низкие цены на продукцию и услуги, ограничивающие возможность повышать зарплаты;

рост затрат на персонал, что снижает прибыльность бизнеса;

риск сокращения спроса на работников;

необходимость больше вкладывать в автоматизацию, инновации и искусственный интеллект;

повышение риска финансовых затруднений для компаний.

Несмотря на эти опасения, расходы на рабочую силу в Польше остаются значительно ниже, чем в среднем по Евросоюзу. По данным Евростата, в 2025 году они выросли до 19,1 евро в час против 17,3 евро годом ранее.

Для сравнения:

средний показатель по ЕС составляет 34,9 евро;

в еврозоне — 38,2 евро.

Таким образом, Польша все еще примерно на 45% дешевле, чем средний уровень ЕС по затратам на труд.

Самые низкие затраты в 2025 году зафиксированы в таких странах:

Болгарии (12 евро); Румынии (13,6 евро);

Венгрии (15,2 евро).

Самые высокие — в Люксембурге (56,8 евро), Дании (51,7 евро) и Нидерландах (47,9 евро).

Польша остается среди стран с относительно низкими показателями — чуть более 19 евро в час.

Из чего состоят затраты на труд

Затраты на оплату труда — это не только зарплата. В них входят все расходы работодателя на содержание работника:

непосредственно заработная плата;

дополнительные расходы, в том числе взносы на социальное страхование.

В среднем в ЕС доля таких дополнительных расходов составляет 24,8%, а в еврозоне — 25,6%.

В то же время в разных странах этот показатель существенно отличается. Самый низкий уровень — в Румынии (4,8%), Литве (5,5%) и Мальте (5,8%). Самый высокий — во Франции (32,3%), Швеции (31,7%) и Словакии (28,6%). В Польше доля таких расходов составляет около 18%, что также ниже среднеевропейского уровня.

