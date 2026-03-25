В Польше растет спрос на работников физических профессий

Представитель физической профессии – строитель

На рынке труда Польши фиксируют структурные изменения: работодатели все активнее ищут работников физических профессий, в то время как спрос на часть квалифицированного персонала сокращается.

Такая тенденция наблюдается по результатам анализа квартального индекса NEI (National Employment Index), который отображает общее состояние занятости в стране, сообщает Gremi Personal

Спрос смещается

По оценкам аналитиков, наибольшее сокращение занятости квалифицированных работников наблюдается в двух сегментах:

автомобильная промышленность;

сектор современных бизнес-услуг.

Именно здесь в IV квартале 2025 года зафиксировано наибольшее количество уведомлений об увольнении.

В общем, эта динамика характерна для всего года. Самые большие потери понесли отрасли с более высокой долей квалифицированного труда — машиностроение и торговля.

В машиностроении за год занятость сократилась на 1,3% (7,3 тыс. человек). Внутри отрасли:

автомобильная промышленность потеряла 1,7 тыс. работников (-0,83%);

производство электрических приборов — 5,7 тыс. (-4,7%).

Негативная динамика также наблюдалась в мебельной отрасли (-2%) и перерабатывающей промышленности (-0,35%).

Отдельно фиксируется спад в сфере торговли:

оптовая торговля — минус 27 тыс. работников (-5,1%);

розничная — минус 5 тыс. (-0,7%).

Основные причины — снижение доходности в 2024 году, замедление потребительского спроса и рост издержек бизнеса.

В конце 2025 года появились признаки стабилизации: в IV квартале занятость в розничной торговле выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Где растет занятость

В секторах, где доминирует физический труд, ситуация обратная — спрос на работников растет.

Наиболее заметная динамика в IV квартале 2025 года:

логистика — +5,6% (10 тыс. человек);

пищевая промышленность — +1,95% (7,7 тыс. человек);

HoReCa — +1,6% (2,7 тыс. человек).

Строительная отрасль оставалась относительно стабильной:

общее сокращение составило всего 0,2%;

во второй половине года количество работников даже несколько возросло, несмотря на сезонный спад.

Роль трудовых мигрантов

Растущий спрос на физический труд в значительной степени покрывается за счет иностранных работников.

Как отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко, местные работники все реже выбирают такие вакансии, в то время как для бизнеса мигранты остаются ключевым ресурсом для быстрого масштабирования.

По его словам, без иностранной рабочей силы часть компаний не смогла бы продолжать свою деятельность. Украинцы при этом составляют около 67% всех трудовых мигрантов в Польше.

Эту тенденцию подтверждает и субиндекс «Трудовой иммиграции» NEI, выросший в IV квартале 2025 года на 3 пункта в годовом измерении и на 1 пункт — в поквартальном.

Чего ждут в 2026 году

Аналитики прогнозируют сохранение текущих тенденций. Ожидается, что:

спрос на физический труд будет оставаться высоким в логистике, строительстве и сфере услуг;

сегмент квалифицированных кадров и «белых воротничков» продолжит адаптацию посредством автоматизации и оптимизации затрат;

зависимость бизнеса от трудовой миграции будет усиливаться.

Это делает миграционную политику одним из ключевых факторов устойчивости экономики Польши.

Индекс NEI: что показывают цифры

В IV квартале 2025 г. индекс NEI опустился до 49 пунктов, перейдя в отрицательный диапазон. Это свидетельствует об ухудшении большинства показателей рынка труда.

Одним из главных факторов стало снижение субиндекса «Доступность труда», оценивающего скорость трудоустройства, спрос на рабочую силу, уровень занятости и трудовую иммиграцию. В годовом исчислении он упал на 6 пунктов, а именно до 45.

Справка Finance.ua:

National Employment Index (NEI) — это интегральный квартальный индекс, который комплексно оценивает состояние рынка труда Польши с учетом экономических тенденций.

Его используют для анализа:

доступности рабочей силы;

стоимости труда;

настроений бизнеса;

волатильности экономики.

Индекс формируется на основе официальной статистики, рыночных данных и бизнес-опросов. Значение выше 50 свидетельствует о положительных тенденциях, ниже — о рисках и негативных изменениях.

