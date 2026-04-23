0 800 307 555
ру
Нужен ли военный билет для регистрации в качестве безработного — разъяснение

Личные финансы
28
В случае отсутствия военно-учетного документа человеку могут отказать в предоставлении статуса безработного и регистрации в центре занятости до момента подачи необходимых документов.
Об этом сообщила Донецкая областная государственная администрация.
Отмечается, что для отдельных категорий граждан предоставление такого документа обязательно. В частности, это касается лиц, уволенных со срочной службы, военнообязанных в период военного положения и резервистов. Для мужчин призывного возраста наличие или отсутствие военно-учетного документа может влиять на процедуру регистрации в центре занятости.

Какие документы следует подать

Как правило, необходимо предоставить один из следующих документов:
  • военный билет;
  • временное удостоверение военнообязанного;
  • удостоверение о приписке к призывному участку.
Документ должен содержать отметку о постановке на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или об исключении с воинского учета.
Военно-учетный документ подтверждает принадлежность гражданина к исполнению воинского долга и выдается призывникам, военнообязанным и резервистам.
Документ может оформляться:
  • в электронной форме через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или государственные онлайн-сервисы, в частности портал «Дія»;
  • в бумажной форме.
Электронный и бумажный документ имеют одинаковую юридическую силу. В то же время электронный военно-учетный документ действует только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.
Пособие по безработице в 2026 году

Из-за увеличения размера минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн претерпели изменения и выплаты, которые администрирует Государственная служба занятости.
Максимальный размер выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8647 грн, в 2025 году он составлял — 8000 грн. Размер выплаты зависит от страхового стажа и заработной платы в последнем месте работы. Минимальная выплата теперь составит 3900 гривен, ранее она составляла 3600 грн. На эти выплаты могут рассчитывать:
  • те, у кого за последний год было меньше 7 месяцев страхового стажа;
  • люди, работавшие более 7 месяцев, но неполный рабочий день или если данные об их зарплате пока невозможно рассчитать;
  • внутренне перемещенные лица, не имеющие документов о подтверждении страхового стажа.
Выплата для отдельных категорий увеличилась с 1500 до 1650 грн. Эту сумму назначают:
  • молодежи, которая ищет первое рабочее место;
  • тем, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины (например, за прогул).
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2026 году в Украине запустят цифровую платформу «Горизонт», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации. На старте «Горизонт» будет охватывать несколько направлений:
  1. Автоматизация получения статуса безработного и соответствующих выплат.
  2. Гранты на переквалификацию и повышение квалификации.
  3. Возможность прекращения трудовых отношений для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems