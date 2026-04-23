Нужен ли военный билет для регистрации в качестве безработного — разъяснение

Военный билет

В случае отсутствия военно-учетного документа человеку могут отказать в предоставлении статуса безработного и регистрации в центре занятости до момента подачи необходимых документов.

Об этом сообщила Донецкая областная государственная администрация.

Отмечается, что для отдельных категорий граждан предоставление такого документа обязательно. В частности, это касается лиц, уволенных со срочной службы, военнообязанных в период военного положения и резервистов. Для мужчин призывного возраста наличие или отсутствие военно-учетного документа может влиять на процедуру регистрации в центре занятости.

Какие документы следует подать

Как правило, необходимо предоставить один из следующих документов:

военный билет;

временное удостоверение военнообязанного;

удостоверение о приписке к призывному участку.

Документ должен содержать отметку о постановке на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или об исключении с воинского учета.

Военно-учетный документ подтверждает принадлежность гражданина к исполнению воинского долга и выдается призывникам, военнообязанным и резервистам.

Документ может оформляться:

в электронной форме через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или государственные онлайн-сервисы, в частности портал «Дія»;

в бумажной форме.

Электронный и бумажный документ имеют одинаковую юридическую силу. В то же время электронный военно-учетный документ действует только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

В случае отсутствия военно-учетного документа человеку может быть отказано в предоставлении статуса безработного и регистрации в центре занятости до момента представления необходимых документов.

Пособие по безработице в 2026 году

Из-за увеличения размера минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн претерпели изменения и выплаты, которые администрирует Государственная служба занятости.

Максимальный размер выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8647 грн, в 2025 году он составлял — 8000 грн. Размер выплаты зависит от страхового стажа и заработной платы в последнем месте работы. Минимальная выплата теперь составит 3900 гривен, ранее она составляла 3600 грн. На эти выплаты могут рассчитывать:

те, у кого за последний год было меньше 7 месяцев страхового стажа;

люди, работавшие более 7 месяцев, но неполный рабочий день или если данные об их зарплате пока невозможно рассчитать;

внутренне перемещенные лица, не имеющие документов о подтверждении страхового стажа.

Выплата для отдельных категорий увеличилась с 1500 до 1650 грн. Эту сумму назначают:

молодежи, которая ищет первое рабочее место;

тем, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины (например, за прогул).

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в 2026 году в Украине запустят цифровую платформу «Горизонт», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации. На старте «Горизонт» будет охватывать несколько направлений:

Автоматизация получения статуса безработного и соответствующих выплат. Гранты на переквалификацию и повышение квалификации. Возможность прекращения трудовых отношений для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

