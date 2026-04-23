Какая пенсия в Германии считается чертой бедности

Все больше пенсионеров в Германии не могут прожить на свои выплаты. В 2024 году почти 740 тыс. человек были вынуждены получать базовое социальное пособие по возрасту — это рекордный показатель. В то же время, 19,6% граждан в возрасте от 65 лет находятся под угрозой бедности.

Об этом пишет Ausnews со ссылкой на данные Statista.

Какой уровень дохода считается бедностью

По официальным данным Федерального статистического ведомства Германии, по состоянию на 3 февраля 2026 года около 13,3 млн человек имеют доход ниже черты бедности — это 16,1% населения (против 15,5% в 2025 году).

К группе риска бедности относятся лица с доходом менее 60% от среднего по стране.

В 2026 году предел бедности для одиноких составляет около 1380 евро в месяц. В то же время средняя страховая пенсия в 2025 году равнялась примерно 1100 евро: мужчины получали в среднем 1346 евро, женщины — 930−955 евро.

Исследование DataPulse свидетельствует, что только в четырех странах Европы пенсии хватает для покрытия базовых нужд, в то время как Германия принадлежит к группе государств с дефицитом пенсионных доходов.

Ситуацию усложняет то, что значительная часть пожилых людей не пользуется социальной поддержкой. Около 10 млн человек (54% пенсионеров) получают пенсию менее 1100 евро. Приблизительно 60% людей, которые имеют право на пособие, не обращаются за ним. Поэтому государство ежегодно экономит около 2 млрд евро.

Что такое базовое социальное пособие

Бедность определяют как относительную и абсолютную. В первом случае речь идет о доходе ниже 60% среднего, что ограничивает возможность полноценного участия в общественной жизни.

Абсолютная бедность означает невозможность обеспечить основополагающие потребности. В этом случае человек имеет право на базовое социальное пособие. С января 2024 года для одиноких оно составляет 563 евро в месяц.

Как получить социальное пособие

Немецкая пенсионная система предусматривает базовое социальное пособие для лиц пенсионного возраста или людей с полной утратой трудоспособности.

Для получения выплат необходимо:

достичь пенсионного возраста или иметь подтвержденную полную нетрудоспособность и быть старше 18 лет;

постоянно проживать в Германии;

иметь доход ниже установленного уровня.

Ориентировочно, если совокупный доход меньше 1101 евро, следует проверить право на пособие.

Заявление подают в местное социальное ведомство. Решение принимает этот орган. Выплаты назначаются на 12 месяцев, после чего заявление следует подавать повторно.

