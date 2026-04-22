Нужно ли платить ЕСВ, если у ФЛП нет дохода — разъяснение Сегодня 20:01

«Нет дохода» не означает «нет обязанностей»

Отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ.

Об этом сообщает Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

«Многие предприниматели в Украине оказываются в ситуации, когда ФЛП формально зарегистрирован, но фактической деятельности нет: клиентов нет, продаж нет, деньги на счет не поступают. И тогда возникает логичный вопрос: если дохода нет — нужно ли платить ЕСВ? Этот вопрос ежегодно становится причиной тысячи штрафов, долгов и блокировок, потому что предприниматели часто считают, что „нет прибыли — нет взносов“. Но в Украине система работает несколько иначе», — говорится в сообщении.

ЕСВ не зависит от прибыли

ЕСВ — это взнос в систему социального страхования, а не налог на прибыль. Его уплата обеспечивает:

зачисление страхового стажа;

выплаты в случае временной нетрудоспособности;

декретные выплаты;

другие социальные гарантии.

Поэтому начисление ЕСВ не привязан непосредственно к фактическому доходу.

По общему правилу, физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности взнос продолжает начисляться.

Минимальный размер взноса

ЕСВ уплачивается в размере не менее минимального страхового взноса, определяемого как 22% от минимальной заработной платы.

Таким образом, даже при нулевом доходе предприниматель должен платить минимальную сумму.

Случаи освобождения от уплаты

Законодательство предусматривает ряд исключений, когда ФЛП может не платить ЕСВ:

1. Официальное трудоустройство. Если предприниматель работает по трудовому договору и работодатель платит за него ЕСВ в размере не ниже минимального, ФЛП имеет право не платить взнос самостоятельно.

2. Пенсия или инвалидность. ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ, если получает пенсию по возрасту или является лицом с инвалидностью и получает соответствующие выплаты.

3. Военная служба. Во время прохождения военной службы могут действовать отдельные условия или освобождение от уплаты в зависимости от статуса и подтверждающих документов.

Единый налог

Порядок уплаты единого налога отличается:

для ФЛП 1 и 2 групп — налог уплачивается в фиксированном размере независимо от дохода;

для ФЛП 3 группы — налог определяется как процент от дохода, поэтому при его отсутствии составляет 0 грн.

В то же время, обязанность уплаты ЕСВ, как правило, сохраняется.

Накопление долга

Если предприниматель не платит ЕСВ, полагая, что отсутствие дохода освобождает от обязанностей, формируется задолженность. К ней прилагаются штрафы и пеня.

Даже при отсутствии деятельности обязательства продолжают начисляться, пока ФЛП зарегистрирован.

Закрытие ФЛП не аннулирует задолженность по ЕСВ. Налоговая продолжит взыскание долга, даже если ФЛП уже прекратил деятельность.

Что делать, если деятельности нет:

прекращение регистрации ФЛП;

официальное трудоустройство (при уплате ЕСВ работодателем);

добровольная уплата ЕСВ по сохранению страхового стажа.

Это актуально тем, кто думает о пенсии или декретных выплатах.

Даже при отсутствии дохода ФЛП обязан:

представлять налоговую отчетность в соответствии с группой;

соблюдать сроки подачи деклараций;

подавать отчетность по ЕСВ (если это предусмотрено).

Нарушение сроков может привести к штрафам даже при нулевых показателях.

«Вывод: „нет дохода“ не означает „нет обязанностей“. ФЛП на упрощенной системе должен помнить простую формулу: ФЛП существует = обязательства существуют. Даже если бизнес не работает, ЕСВ в большинстве случаев нужно платить», — подытожили в ведомстве.

