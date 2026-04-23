Сегодня 10:10 — Личные финансы

Куда вложить гривну? Советы банкира на второй квартал года. Как получить максимум в 2026 году?

Куда вложить деньги во втором квартале 2026 года? В новом видео на YouTube-канале Finance.ua разбираем советы председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова о том, что ждет банковский сектор уже сейчас, почему акционные программы банков выгоднее стандартных и как инвестировать без налогов через ОВГЗ.

По словам банкира, среди основных рисков сейчас — рост цен на топливо из-за напряжения на Ближнем Востоке, что уже подталкивает инфляцию. Дополнительный фактор — зависимость от международной финансовой помощи. Финансовый сектор должен быть готов как к позитивным, так и негативным сценариям.

Национальный банк Украины по-прежнему контролирует ситуацию благодаря значительным резервам. Ожидаемый средний курс в 2026 году — 45,4−45,7 грн/доллар, что соответствует прогнозам международных партнеров, в частности Международный валютный фонд. Существенных предпосылок для резких девальваций пока не наблюдается.

Эксперт отмечает, что рост инфляционного давления может заставить НБУ повысить учетную ставку. Это автоматически приведет к росту ставок по кредитам (на 1−2%) и повышению доходности депозитов. В то же время более дорогие кредиты могут снизить спрос, особенно со стороны бизнеса.

Несмотря на сложные условия, в 2025 году банки продемонстрировали существенный рост:

кредитный портфель бизнеса вырос на ~36%, население — на ~34%;

уменьшилась доля проблемных кредитов;

наибольший рост — в сегменте малого и среднего бизнеса;

прибыль сектора достигла рекордных 212 млрд грн (+40% г/г).

Впрочем, в 2026 году банки будут работать в новых налоговых условиях — ставка налога на прибыль возросла до 50%. Это может ограничить их способность наращивать капитал и, соответственно, кредитование.

Мамедов напомнил, что украинская банковская система активно готовится к интеграции в ЕС. Один из ключевых этапов — присоединение к SEPA. Для этого необходимо принять около 50 нормативных актов, адаптирующих украинское законодательство к стандартам ЕС.

Что будет с депозитами и инвестициями

Банкир прогнозирует, что банки могут повысить ставки по депозитам, особенно на сроки 9−12 месяцев. Ожидаются также акционные предложения по привлечению клиентов.

Для больших сумм (от 200 тыс. грн) эксперт советует обратить внимание на государственные ценные бумаги как инструмент с налоговыми преимуществами. На сегодняшний день депозиты физических лиц полностью гарантируются государством.

Банкир не рекомендует рассматривать валюту как инвестицию в краткосрочной перспективе из-за более высокой доходности гривневых инструментов по сравнению с валютными активами.

Чтобы подробнее разобраться, во что и когда инвестировать, смотрите видео на нашем YouTube-канале:

