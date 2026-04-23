Ryanair меняет правила регистрации на рейсы

Личные финансы
Нововведение должно дать пассажирам больше времени для прохождения контроля безопасности
Авиакомпания Ryanair объявила об изменении правил регистрации в аэропортах и ​​сдаче багажа. С 10 ноября 2026 года эти процедуры будут завершаться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.
Об этом сообщается на сайте Ryanair.
В компании объясняют, что нововведение должно дать пассажирам больше времени для прохождения контроля безопасности и паспортного контроля. Это также должно уменьшить количество случаев опоздания на рейсы из-за очередей в аэропортах.

Киоски самообслуживания

Ryanair также расширяет использование киосков самообслуживания для сдачи багажа. Ожидается, что к октябрю 2026 года такие терминалы будут работать более чем в 95% аэропортов сети.
Киоски интегрированы с мобильным приложением авиакомпании и позволяют пассажирам самостоятельно регистрировать багаж и печатать багажные бирки. Это должно сократить время ожидания и ускорить обслуживание.

Кого касаются изменения

Новые правила, прежде всего, касаются пассажиров, путешествующих с зарегистрированным багажом — это около 20% клиентов Ryanair.
Остальные 80% пассажиров, которые не сдают багаж, изменений не почувствуют. Они и далее будут проходить онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт и будут направляться непосредственно в зону контроля и выхода на посадку.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Ryanair в феврале объявила о своем крупнейшем летнем расписании полетов в Хорватию, включающем 9 базовых самолетов (инвестиции в размере 900 миллионов долларов США), 118 маршрутов, включая 2 новых маршрута из Дубровника в Будапешт и Гданьск.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
