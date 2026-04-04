Япония увеличила срок проживания для получения гражданства до 10 лет
С 1 апреля Япония увеличила минимальное требование проживания для получения гражданства до 10 лет.
Об этом сообщает Kyodo, передает Укринформ.
В Министерстве юстиции заявили об увеличении срока проверки уплаты налогов до пяти лет, а взносов на социальное страхование — до двух, с одного года. Изменения будут касаться и тех, кто уже подал заявку.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи поручила министру юстиции Хироши Хирагучи в ноябре ужесточить правила получения японского гражданства, заявив, что нынешние условия слишком мягкие.
Закон о гражданстве устанавливает минимальные требования для натурализации, включая проживание в Японии не менее пяти лет подряд, надлежащее поведение и наличие достаточных средств для проживания с точки зрения активов или навыков, которыми владеет заявитель или его родственники.
Процесс проверки также учитывает «совместимость с японским обществом», в частности способность без труда говорить на японском в повседневной жизни.
По данным министерства, расширение минимального требования к проживанию до 10 лет является частью усилий по обеспечению такой совместимости.
Япония устанавливает подробные требования в соответствии с иммиграционным законодательством, включая надлежащее исполнение государственных обязательств, таких как налоговые и национальные страховые платежи, а также минимальный срок проживания 10 лет.
По данным министерства, в 2025 году в общей сложности 14 103 человека подали заявки на получение гражданства, из которых 9 258 одобрены.
