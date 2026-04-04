0 800 307 555
Япония увеличила срок проживания для получения гражданства до 10 лет

Мир
Япония ужесточает требования к получению гражданства
Япония ужесточает требования к получению гражданства
С 1 апреля Япония увеличила минимальное требование проживания для получения гражданства до 10 лет.
Об этом сообщает Kyodo, передает Укринформ.
Читайте также
В Министерстве юстиции заявили об увеличении срока проверки уплаты налогов до пяти лет, а взносов на социальное страхование — до двух, с одного года. Изменения будут касаться и тех, кто уже подал заявку.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи поручила министру юстиции Хироши Хирагучи в ноябре ужесточить правила получения японского гражданства, заявив, что нынешние условия слишком мягкие.
Закон о гражданстве устанавливает минимальные требования для натурализации, включая проживание в Японии не менее пяти лет подряд, надлежащее поведение и наличие достаточных средств для проживания с точки зрения активов или навыков, которыми владеет заявитель или его родственники.
Процесс проверки также учитывает «совместимость с японским обществом», в частности способность без труда говорить на японском в повседневной жизни.
Читайте также
По данным министерства, расширение минимального требования к проживанию до 10 лет является частью усилий по обеспечению такой совместимости.
Япония устанавливает подробные требования в соответствии с иммиграционным законодательством, включая надлежащее исполнение государственных обязательств, таких как налоговые и национальные страховые платежи, а также минимальный срок проживания 10 лет.
По данным министерства, в 2025 году в общей сложности 14 103 человека подали заявки на получение гражданства, из которых 9 258 одобрены.
По материалам:
Укрінформ
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
