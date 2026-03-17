В каких странах Европы труднее всего получить гражданство в 2026 году
Правила натурализации в разных странах Европы существенно разнятся. Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем, в каких странах Европы труднее всего получить паспорт в 2026 году и какие требования действуют для мигрантов.
Получение гражданства в европейских странах — зачастую долгий и сложный процесс. В большинстве государств для этого нужно прожить несколько лет, сдать языковые экзамены, подтвердить стабильные доходы и пройти процедуры интеграции в общество.
Топ стран Европы с самым сложным получением гражданства в 2026 году
Швеция
Долгое время система натурализации в Швеции считалась достаточно лояльной, однако власти планируют значительно ужесточить правила уже в 2026 году.
Основные требования:
- проживание — 5 лет, но планируется увеличение до 8 лет;
- обязательный языковой тест примерно на уровне B1 с июня 2026 года;
- стабильный доход — около 20 000 крон в месяц;
- средний срок рассмотрения заявления — до 47 месяцев;
- стоимость подачи — около 120 евро, но ее планируют повысить до 250 евро.
Двойное гражданство в Швеции разрешено.
Германия
В 2024 году Германия реформировала законодательство о гражданстве и сократила срок натурализации, однако сама процедура остается достаточно бюрократической.
Основные требования:
- проживание — 5 лет;
- знание немецкого языка — уровень B1;
- сдача теста о законодательстве и жизни в стране;
- подтверждение финансовой самостоятельности;
- стоимость подачи — около 255 евро.
После реформы двойное гражданство разрешено.
Франция
Одной из основных сложностей во Франции высокие языковые требования.
Основные условия:
- проживание — 5 лет (иногда 2 года после обучения во французском университете);
- знание французского языка — уровень B2;
- экзамен на интеграцию и знание общества;
- строгая проверка финансовой стабильности;
- стоимость подачи — 255 евро.
Двойное гражданство разрешено.
Испания
Испания имеет одну из самых длинных стандартных процедур натурализации в Европе.
Основные требования:
- проживание — 10 лет;
- знание испанского — уровень A2;
- сдача теста о культуре и государственном устройстве;
- после одобрения необходимо принять присягу королю Испании;
- стоимость подачи — около 104 евро.
Двойное гражданство разрешено только гражданам отдельных стран.
Италия
В Италии получение паспорта часто затягивается из-за долгого срока проживания и длительного рассмотрения заявлений.
Основные требования:
- проживание — 10 лет (или 4 года для граждан ЕС);
- знание итальянского языка — уровень B1;
- подтверждение стабильного дохода;
- рассмотрение заявления — 24−36 месяцев;
- стоимость подачи — около 250 евро.
Двойное гражданство разрешено.
Австрия
Австрийская система натурализации считается одной из самых строгих в Европе.
Основные требования:
- проживание — 10 лет, из которых 5 лет с постоянным местом жительства;
- знание немецкого языка — уровень B1;
- тест на гражданство;
- подтверждение финансовой независимости;
- общая стоимость процедуры может превышать 1300 евро.
Двойное гражданство в большинстве случаев не разрешено.
Дания
У Дании есть одни из самых жестких требований к получению гражданства в Европе.
Основные условия:
- проживание — примерно 9 лет;
- знание датского языка — уровень B2;
- сложный тест на гражданство;
- обязательная церемония с рукопожатием чиновника;
- стоимость подачи — около 800 евро.
Двойное гражданство разрешено.
Швейцария
Сложность натурализации в Швейцарии связана с многоуровневой системой принятия решения.
Основные требования:
- проживание — 10 лет;
- решение принимают федеральные власти, кантон и местная община;
- знание языка — A2 письменно и B1 устно;
- важна активная интеграция в местное сообщество;
- стоимость подачи — от 90 евро плюс местные сборы.
Двойное гражданство разрешено.
Норвегия
После разрешения двойного гражданства количество заявлений на натурализацию в Норвегии существенно возросло.
Основные требования:
- проживание — 5−8 лет;
- знание норвежского языка — уровень B1;
- тест по обществоведению;
- стоимость подачи — около 555 евро.
Двойное гражданство разрешено.
Почему получить паспорт сложно
Главными причинами сложности натурализации в этих странах являются длительные сроки проживания, высокие требования к знанию языка, проверки финансовой стабильности и сложные бюрократические процедуры.
В то же время, даже в государствах со строгими правилами гражданство остается достижимым для тех, кто долгое время проживает в стране, работает, платит налоги и интегрируется в местное общество.
