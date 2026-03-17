В каких странах Европы труднее всего получить гражданство в 2026 году

Паспорт страны Европейского Союза открывает широкие возможности

Правила натурализации в разных странах Европы существенно разнятся. Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем, в каких странах Европы труднее всего получить паспорт в 2026 году и какие требования действуют для мигрантов.

Получение гражданства в европейских странах — зачастую долгий и сложный процесс. В большинстве государств для этого нужно прожить несколько лет, сдать языковые экзамены, подтвердить стабильные доходы и пройти процедуры интеграции в общество.

Топ стран Европы с самым сложным получением гражданства в 2026 году

Швеция

Долгое время система натурализации в Швеции считалась достаточно лояльной, однако власти планируют значительно ужесточить правила уже в 2026 году.

Основные требования:

проживание — 5 лет, но планируется увеличение до 8 лет;

обязательный языковой тест примерно на уровне B1 с июня 2026 года;

стабильный доход — около 20 000 крон в месяц;

средний срок рассмотрения заявления — до 47 месяцев;

стоимость подачи — около 120 евро, но ее планируют повысить до 250 евро.

Двойное гражданство в Швеции разрешено.

Германия

В 2024 году Германия реформировала законодательство о гражданстве и сократила срок натурализации, однако сама процедура остается достаточно бюрократической.

Основные требования:

проживание — 5 лет;

знание немецкого языка — уровень B1;

сдача теста о законодательстве и жизни в стране;

подтверждение финансовой самостоятельности;

стоимость подачи — около 255 евро.

После реформы двойное гражданство разрешено.

Франция

Одной из основных сложностей во Франции высокие языковые требования.

Основные условия:

проживание — 5 лет (иногда 2 года после обучения во французском университете);

знание французского языка — уровень B2;

экзамен на интеграцию и знание общества;

строгая проверка финансовой стабильности;

стоимость подачи — 255 евро.

Двойное гражданство разрешено.

Читайте также С 2026 года Франция вводит новый обязательный экзамен для иностранцев

Испания

Испания имеет одну из самых длинных стандартных процедур натурализации в Европе.

Основные требования:

проживание — 10 лет;

знание испанского — уровень A2;

сдача теста о культуре и государственном устройстве;

после одобрения необходимо принять присягу королю Испании;

стоимость подачи — около 104 евро.

Двойное гражданство разрешено только гражданам отдельных стран.

Италия

В Италии получение паспорта часто затягивается из-за долгого срока проживания и длительного рассмотрения заявлений.

Основные требования:

проживание — 10 лет (или 4 года для граждан ЕС);

знание итальянского языка — уровень B1;

подтверждение стабильного дохода;

рассмотрение заявления — 24−36 месяцев;

стоимость подачи — около 250 евро.

Двойное гражданство разрешено.

Читайте также Рейтинг самых сильных паспортов 2026 года

Австрия

Австрийская система натурализации считается одной из самых строгих в Европе.

Основные требования:

проживание — 10 лет, из которых 5 лет с постоянным местом жительства;

знание немецкого языка — уровень B1;

тест на гражданство;

подтверждение финансовой независимости;

общая стоимость процедуры может превышать 1300 евро.

Двойное гражданство в большинстве случаев не разрешено.

Дания

У Дании есть одни из самых жестких требований к получению гражданства в Европе.

Основные условия:

проживание — примерно 9 лет;

знание датского языка — уровень B2;

сложный тест на гражданство;

обязательная церемония с рукопожатием чиновника;

стоимость подачи — около 800 евро.

Двойное гражданство разрешено.

Читайте также Куда поехать в Европе в марте: рейтинг лучших городов

Швейцария

Сложность натурализации в Швейцарии связана с многоуровневой системой принятия решения.

Основные требования:

проживание — 10 лет;

решение принимают федеральные власти, кантон и местная община;

знание языка — A2 письменно и B1 устно;

важна активная интеграция в местное сообщество;

стоимость подачи — от 90 евро плюс местные сборы.

Двойное гражданство разрешено.

Норвегия

После разрешения двойного гражданства количество заявлений на натурализацию в Норвегии существенно возросло.

Основные требования:

проживание — 5−8 лет;

знание норвежского языка — уровень B1;

тест по обществоведению;

стоимость подачи — около 555 евро.

Двойное гражданство разрешено.

Почему получить паспорт сложно

Главными причинами сложности натурализации в этих странах являются длительные сроки проживания, высокие требования к знанию языка, проверки финансовой стабильности и сложные бюрократические процедуры.

В то же время, даже в государствах со строгими правилами гражданство остается достижимым для тех, кто долгое время проживает в стране, работает, платит налоги и интегрируется в местное общество.

