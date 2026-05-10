Около 700 тысяч литовцев живут в зоне риска бедности
Уровень бедности в Литве продолжает расти, особенно в отдаленных и приграничных районах, где в отдельных муниципалитетах каждый третий житель оказался на грани бедности.
Об этом свидетельствуют данные Министерства социального обеспечения и труда, передает LRT.
Сколько литовцев живет в зоне риска бедности
По официальным данным, около 700 тысяч жителей Литвы находятся в зоне риска бедности, причем уровень бедности в сельской местности почти вдвое превышает городской.
Как свидетельствуют данные, наихудшая ситуация наблюдается в Акменском районе вблизи границы с Латвией, где местные жители все чаще обращаются за помощью в благотворительные организации.
Волонтеры «Maisto Bankas» сообщают о росте очередей по продуктовым наборам, которые раздают раз в несколько месяцев.
По словам представителей организации, среди получателей помощи преобладают пожилые люди, однако растет и количество молодых семей, которые не могут обеспечить базовые нужды.
В местных властях объясняют ухудшение ситуации высоким уровнем безработицы, старением населения и низкими пенсиями. В то же время, ежегодно расходы на социальную поддержку растут, а количество получателей пособия увеличивается.
