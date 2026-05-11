В войне наступил переломный момент: Украина все сильнее изматывает рф почти по всем показателям — The Economist

Об этом говорится в статье The Economist.

Как пишет автор материала, парад ко Дню победы 9 мая в Москве в этом году прошел без традиционной демонстрации военной техники. Впервые за два десятилетия по Красной площади не проехали танки и другая бронетехника, обычно принимавшая участие в мероприятии. российские власти решили не концентрировать технику в местах подготовки из-за риска ударов украинских беспилотников. В преддверии парада в Москве и Санкт-Петербурге также ограничивали работу мобильного интернета, а системы ПВО перебрасывали из других регионов страны.

После парада президент рф владимир путин заявил, что война якобы «приближается к завершению».

россия теряет инициативу на фронте

Аналитики отмечают, что парад в этом году стал символом растущей уязвимости россии. После сложной зимы, когда украинская энергетическая инфраструктура подвергалась массированным атакам ракетами и дронами, ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины.

Ожидаемое весеннее наступление российских войск не принесло существенных результатов. В апреле российская армия впервые с августа 2024 года понесла чистые территориальные потери.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, за последние 30 дней россия потеряла контроль над 113 квадратными километрами территории.

Профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман заявил, что обстановка на фронте может стать переломным моментом войны. По его словам, ежемесячные потери российской армии составляют около 35 тысяч военных, что превышает темпы пополнения личного состава.

В целом, по оценкам аналитиков, с начала полномасштабного вторжения россия могла потерять почти 1,4 млн убитыми и тяжелоранеными.

Особое внимание эксперты обращают на изменение соотношения погибших и раненых. Если раньше на одного погибшего приходилось от двух до трех раненых, то сейчас, по словам Зеленского, россия теряет почти два погибших на одного раненого.

Дроны стали ключевым фактором войны

По оценкам экспертов, до 80% потерь на фронте — от FPV-дронов. российские военные также сообщают о проблемах с новыми украинскими автономными дронами, работающими с использованием искусственного интеллекта и оптоволоконного управления по обходу систем радиоэлектронной борьбы.

Директор российского центра разработки дронов в Великом Новгороде Алексей Чадаев в апреле заявил, что россия утратила преимущество в сфере беспилотных технологий и сталкивается с проблемами логистики вблизи фронта.

Украина также наращивает использование дронов средней и большой дальности. По словам Зеленского, закупки таких систем в 2026 году уже в пять раз превысили показатели всего в 2025 году. Среди целей склады боеприпасов, пункты управления, системы ПВО, месторасположения техники и личного состава.

В марте Украина впервые превзошла россию по количеству дальнобойных атак дронами. Под удары регулярно попадают объекты на расстоянии около 2 тыс. км от украинской границы.

Удары по инфраструктуре влияют на экономику рф

В апреле в результате атак были повреждены четыре российских боевых самолета на аэродроме Шагол в Челябинской области.

В начале мая также загорелись нефтеперерабатывающий завод и насосная станция в Пермском крае.

По данным Reuters, атаки на порты и нефтеперерабатывающие объекты заставили россию сократить добычу нефти примерно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Зеленский также заявил, что российские порты Новороссийск и Усть-Луга работают ниже своих мощностей.

Аналитики сомневаются в перспективах россии

Эксперты отмечают, что масштаб территории россии и систематические удары по системам ПВО усложняют защиту критической инфраструктуры.

По словам аналитиков, россия пока отстает от Украины в производстве дронов-перехватчиков, которые используют для борьбы с ударными беспилотниками.

В то же время ключевым вопросом остается то, сможет ли россия адаптироваться к новым условиям войны и возобновить наступательный потенциал в ближайшие месяцы.

