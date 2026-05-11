Моди призывает индийцев ограничить использование топлива и защитить валютные резервы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан сократить использование горючего и ограничить поездки, поскольку рост цен на нефть из-за войны в Иране грозит увеличением импортных расходов страны и нагрузкой на валютные резервы.

Об этом пишет Bloomberg

«Пора использовать бензин, дизельное топливо и газ с большой осторожностью», — сказал Моди в воскресенье во время открытия проектов в Хайдарабаде на юге Индии. «Мы должны приложить усилия, чтобы использовать столько, сколько необходимо для экономии иностранной валюты и уменьшения негативных последствий военных кризисов».

Южноазиатская страна, третий по величине импортер нефти в мире, пострадала больше всего, поскольку курс рупии упал до нового рекордно низкого уровня за последние недели. По данным центрального банка рост цен на сырую нефть на 10% сокращает экономический рост на 15 базисных пунктов и повышает инфляцию на 30 базисных пунктов.

Призыв Моди раздался на фоне углубления энергетического кризиса, вызванного длительной нестабильностью на Ближнем Востоке, которая нарушила судоходные маршруты и усилила беспокойство по поводу мировых поставок сырой нефти.

Индия сталкивается с дефицитом притока капитала для управления дефицитом текущего счета, возрастающего на фоне роста цен на сырую нефть. Иностранцы уже вывели почти 22 миллиарда долларов из местных акций, превысив рекордный отток, зафиксированный в 2025 году. Это заставляет экономистов учитывать беспрецедентный третий год отрицательного платежного баланса — наибольший объем поступающих и выходящих из экономики иностранных средств.

Согласно данным Bloomberg, индийская рупия в понедельник упала на целых 0,8% до 95,2263, что является самым большим показателем с 27 марта. Акции также упали, индекс NSE Nifty 50 снизился на 1%, что делает его одним из самых плохих основных рынков Азии. Производители ювелирных изделий пострадали больше всего, акции itan Co. упали на целых 8%.

Резервный банк Индии недавно принял ряд мер по сдерживанию падения рупии. В конце марта он принял меры по сдерживанию спекуляций на валютном рынке, ограничив ежедневные открытые позиции банков до 100 миллионов долларов. Затем он попросил кредиторов прекратить предлагать нерезидентам беспоставочные форвардные контракты, хотя позже это решение было отозвано.

Рупия с начала года упала на 5,6%, показав самые плохие результаты среди основных азиатских валют. По состоянию на 1 мая запасы доллара Индии упали до самого низкого уровня за месяц, составив 690,7 миллиарда долларов. Резервов достаточно, чтобы покрыть импорт на 10−11 месяцев.

Цены на топливо

Как сообщало в прошлом месяце Bloomberg News, правительство сейчас опирается на свой план действий по Covid, чтобы смягчить последствия для предприятий и потребителей, пострадавших от дефицита газа и стремительного роста счетов за нефть. Во вторник федеральный кабинет министров одобрил план гарантирования кредитов с выделением капитала в размере 181 млрд рупий (1,9 млрд долларов), чтобы помочь предприятиям и авиакомпаниям смягчить последствия войны в Иране.

