Индия покупает российскую нефть по самым высоким ценам с 2022 года
Цена на поставляемую в Индию российскую нефть марки Urals достигла четырехлетнего рекорда после того, как США расширили разрешение на покупку московского «черного золота».
Это произошло на фоне роста цен на нефть в результате войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.
По данным независимого международного ценового агентства Argus Media, 13 марта стоимость нефти марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель. Журналисты отмечают, что это самая высокая цена на российское сырье с тех пор, как россия перенаправила экспорт нефти в Индию после вторжения в Украину в начале 2022 года.
Стоимость нефти марки Urals в западных портах рф, по информации Argus Media, достигла 73,73 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с середины июля 2024 года. Скачок цен на российское сырье произошел на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.
Между тем, на прошлой неделе Министерство финансов США разрешило покупать партии российской подсанкционной нефти, которые уже находятся в море. Издание отмечает, что таким образом «администрация президента Дональда Трампа стремится ослабить давление на цены (на нефть) в связи с продолжающейся уже третью неделю войной на Ближнем Востоке».
По данным источников журналистов, после получения разрешения США на покупку подсанкционной российской нефти индийские нефтеперерабатывающие компании, в частности Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd, приобрели около 30 миллионов баррелей нереализованной российской нефти, находившейся в танкерах.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС (инфографика)
Утечка газа в доме: как предотвратить опасность (инфографика)
Какие сейчас цены на нефть и золото
Каков уровень заполнения газохранилищ в ЕС: чего ожидать
Почему света стало больше — объяснение ДТЭК