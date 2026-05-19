Австрия готовит новые правила для владельцев автомобилей на украинских номерах 19.05.2026, 00:18 — Технологии&Авто

Автомобили в Европе

В Австрии официально готовят изменения для автомобилей с украинской регистрацией, которыми пользуются постоянно проживающие в стране украинцы. В некоторых странах Евросоюза подобное правило уже было введено. Такое требование вполне законно и касается не только транспорта с украинской регистрацией, но и любого из-за пределов ЕС.

О нововведениях сообщила менеджер по обслуживанию частных клиентов компании Wüstenrot Ирина Бурак со ссылкой на правительственные решения Австрии.

Перерегистрация станет обязательной

Согласно новым правилам, до 1 июля 2027 года владельцы украинских авто, имеющих постоянное место жительства в Австрии, должны будут перерегистрировать транспорт на австрийские номерные знаки. Австрия отменяет налоговые льготы для украинских автомобилей, ввезенных после 30 июня 2026 года. Для них будет действовать стандартное правило — регистрация в течение одного года.

Речь идет, прежде всего, об украинцах, которые находятся в стране уже длительное время и фактически используют автомобиль для повседневной жизни — поездок на работу, обучения детей, медицинских или бытовых нужд.

Какие льготы отменяют

Австрийские власти планируют отменить ряд льгот, действовавших для украинских автомобилей после начала полномасштабной войны.

Основное об отмене:

освобождение от налога NoVA;

льготу на прохождение обязательного техосмотра (§ 57a).

Для автомобилей, ввезенных после 30 июня 2026 года, начнут действовать стандартные правила, по которым зарегистрировать транспорт нужно будет в течение года после ввоза в страну.

Читайте также Регистрация авто после растаможки: что нужно знать

Могут доначислить налоги

Отдельно правительство Австрии рассматривает возможность доначисления налогов «задним числом» для владельцев автомобилей, пользующихся украинскими машинами в стране с 2022 года.

В случае перерегистрации автовладельцам придется пройти:

сертификацию автомобиля;

техническое освидетельствование;

уплатить налог NoVA, взимаемый при первой регистрации, зависит от стоимости авто и уровня выбросов CO₂;

получить австрийские номерные знаки.

Что это значит для украинцев

Фактически, Австрия постепенно переводит украинские автомобили в общий режим регулирования без специальных военных исключений.

Для многих семей это может означать дополнительные расходы по легализации транспорта и уплате местных налогов. Официальные детали и механизм внедрения новых правил австрийское правительство должно обнародовать отдельно.

Подобные правила уже действуют в Европе

Австрия — не исключение. Мониторинг Авто24 показал, что в некоторых странах ЕС у украинских автомобилей также есть ограниченный срок пребывания без местной регистрации.

Германия — после года пребывания авто нужно перерегистрировать или получить специальное временное разрешение. За нарушение предусмотрен штраф.

Польша — формально украинцы под временной защитой могут пользоваться автомобилем дольше, однако общие правила требуют регистрации после 180 дней проживания.

Чехия — иностранный автомобиль может находиться в стране до 6 месяцев в течение года, после чего требуется местная регистрация. В других странах ЕС действует схожий принцип: если человек становится резидентом и проживает более полугода, транспорт нужно ставить на местный учет.

В большинстве случаев процедура включает в себя техосмотр, страховку, сертификацию и получение новых номеров. За нарушение правил в некоторых странах возможны не только штрафы, но и конфискация автомобиля.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.