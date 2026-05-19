Австрия готовит новые правила для владельцев автомобилей на украинских номерах
В Австрии официально готовят изменения для автомобилей с украинской регистрацией, которыми пользуются постоянно проживающие в стране украинцы. В некоторых странах Евросоюза подобное правило уже было введено. Такое требование вполне законно и касается не только транспорта с украинской регистрацией, но и любого из-за пределов ЕС.
О нововведениях сообщила менеджер по обслуживанию частных клиентов компании Wüstenrot Ирина Бурак со ссылкой на правительственные решения Австрии.
Перерегистрация станет обязательной
Согласно новым правилам, до 1 июля 2027 года владельцы украинских авто, имеющих постоянное место жительства в Австрии, должны будут перерегистрировать транспорт на австрийские номерные знаки. Австрия отменяет налоговые льготы для украинских автомобилей, ввезенных после 30 июня 2026 года. Для них будет действовать стандартное правило — регистрация в течение одного года.
Речь идет, прежде всего, об украинцах, которые находятся в стране уже длительное время и фактически используют автомобиль для повседневной жизни — поездок на работу, обучения детей, медицинских или бытовых нужд.
Какие льготы отменяют
Австрийские власти планируют отменить ряд льгот, действовавших для украинских автомобилей после начала полномасштабной войны.
Основное об отмене:
- освобождение от налога NoVA;
- льготу на прохождение обязательного техосмотра (§ 57a).
Для автомобилей, ввезенных после 30 июня 2026 года, начнут действовать стандартные правила, по которым зарегистрировать транспорт нужно будет в течение года после ввоза в страну.
Могут доначислить налоги
Отдельно правительство Австрии рассматривает возможность доначисления налогов «задним числом» для владельцев автомобилей, пользующихся украинскими машинами в стране с 2022 года.
В случае перерегистрации автовладельцам придется пройти:
- сертификацию автомобиля;
- техническое освидетельствование;
- уплатить налог NoVA, взимаемый при первой регистрации, зависит от стоимости авто и уровня выбросов CO₂;
- получить австрийские номерные знаки.
Что это значит для украинцев
Фактически, Австрия постепенно переводит украинские автомобили в общий режим регулирования без специальных военных исключений.
Для многих семей это может означать дополнительные расходы по легализации транспорта и уплате местных налогов. Официальные детали и механизм внедрения новых правил австрийское правительство должно обнародовать отдельно.
Подобные правила уже действуют в Европе
Австрия — не исключение. Мониторинг Авто24 показал, что в некоторых странах ЕС у украинских автомобилей также есть ограниченный срок пребывания без местной регистрации.
Германия — после года пребывания авто нужно перерегистрировать или получить специальное временное разрешение. За нарушение предусмотрен штраф.
Польша — формально украинцы под временной защитой могут пользоваться автомобилем дольше, однако общие правила требуют регистрации после 180 дней проживания.
Чехия — иностранный автомобиль может находиться в стране до 6 месяцев в течение года, после чего требуется местная регистрация. В других странах ЕС действует схожий принцип: если человек становится резидентом и проживает более полугода, транспорт нужно ставить на местный учет.
В большинстве случаев процедура включает в себя техосмотр, страховку, сертификацию и получение новых номеров. За нарушение правил в некоторых странах возможны не только штрафы, но и конфискация автомобиля.
