Регистрация авто после растаможки: что нужно знать Сегодня 12:02 — Личные финансы

Правила регистрации авто из-за границы, hsc.gov.ua

В случае приобретения автомобиля за границей и последующей постановки на учет в Украине следует учесть, что первая государственная регистрация осуществляется на лицо, на которое транспортное средство было растаможено.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что при ввозе авто на таможенную территорию Украины в документах фиксируются данные декларанта — человека, на которого оформляется таможенная очистка. Именно эти сведения учитываются при первой регистрации в сервисном центре МВД.

В соответствии с Таможенным кодексом Украины, таможенное оформление завершается после выполнения всех формальностей, а информация о товаре и декларанте вносится в таможенные документы. В дальнейшем эти документы используются в качестве основания для регистрационных действий.

Нормы законодательства

Порядок государственной регистрации транспортных средств, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 1388, определяет, что первая государственная регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы, производится на основании документов, подтверждающих правомерность приобретения, ввоза и таможенного оформления такого авто.

Кроме того, Закон Украины «О дорожном движении» устанавливает, что государственная регистрация транспортных средств осуществляется территориальными органами МВД для ведения учета транспортных средств и контроля за их соответствием требованиям законодательства. Именно поэтому при первой регистрации администраторы проверяют весь пакет поданных документов, в том числе таможенные.

Если растаможил один, а регистрировать хочет другой

Если автомобиль растаможен на одного человека, а для первой регистрации обращается другой, оформить регистрацию за один визит невозможно.

В таком случае процедура предусматривает:

первичную регистрацию авто на лицо, указанное в таможенных документах;

последующую перерегистрацию на нового владельца.

Для этого необходимо дважды воспользоваться электронной записью в сервисный центр МВД. Исключением могут быть случаи перехода права собственности по решению суда.

На что обратить внимание

Первая государственная регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы, производится после проверки поданных документов и при условии соответствия авто требованиям законодательства.

Поэтому важно, чтобы таможенное оформление было осуществлено именно на лицо, которое обращается за услугой, или чтобы были имеющиеся документы, подтверждающие законный переход права собственности.

