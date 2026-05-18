Volkswagen готовит масштабное обновление модельного ряда на 2027 год Сегодня 04:45 — Технологии&Авто

Volkswagen Jetta GLI

Volkswagen раскрыл планы по обновлению модельного ряда на американском рынке на 2027 год.

Компания готовит новую версию кроссовера Atlas Cross Sport, возвращает электрический микроавтобус ID. Buzz в исполнении для путешествий, а также обновляет модели Taos, Tiguan и Jetta.

Новый Atlas Cross Sport дебютирует в конце 2026 года

После обновления флагманского Atlas немецкий автопроизводитель готовит к выходу его купевидную версию — Atlas Cross Sport. Модель должна дебютировать в конце 2026 года. Ожидается, что она будет дешевле семиместного Atlas.

Автомобиль получит современный дизайн, цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийную систему с экраном до 15 дюймов.

Под капотом установят 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 282 л.с. и с крутящим моментом 349 Нм. Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Покупателям предложат версии с передним или полным приводом.

Taos, Tiguan и Jetta получат точечные обновления

Кроссовер Taos пополнится новой комплектацией Sport. Она будет иметь черные 18-дюймовые колеса и контрастную желтую прострочку в салоне.

У Tiguan появится камера заднего вида с улучшенным качеством изображения и функция автоматического удержания тормозов.

Седан Jetta в базовых комплектациях получит аудиосистему на шесть динамиков и систему бесключевого доступа KESSY.

ID. Buzz вернется в версии для кемпинга

Электрический микроавтобус ID. Buzz вернется в модельный ряд после годичного перерыва.

Особое внимание компания уделила версии Tourer 4Motion, ориентированной на любителей путешествий. Она будет оснащаться раскладным матрасом, жалюзи для приватности, вентиляционными вставками в окнах и комплектом уличной мебели.

Среди технических новшеств — мультимедийная система на базе Android, режим управления одной педалью и зарядный адаптер стандарта NACS.

Также предусмотрен специальный ночной режим, который поможет эффективнее использовать заряд батареи во время стоянки.

О развитии электромобилей и цифровых сервисов

Компания подтвердила, что электрокроссовер ID.4 вернется на рынок, несмотря на временное снижение продаж. По неофициальной информации, после глубокого обновления модель может получить новое название ID. Тигуан.

Кроме того, Volkswagen объединит цифровые сервисы в единую подписку на In-Vehicle Premium. В пакет войдут навигация What3Words, игровая платформа AirConsole и система управления гаражными воротами myQ.

Ранее мы сообщали , что в конце апреля Volkswagen представил новый ID. Era 9X — первая модель в линейке, созданной совместно с концерном SAIC. Недорогой семейный кроссовер получил электрифицированные установки мощностью до 510 сил.

