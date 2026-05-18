Кличко проанонсировал открытие нового моста в Киеве

Вскоре в Киеве откроют новый мост в парке на улице Приречной на Оболони
В столице вскоре планируют открыть новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе.
Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Кличко, проект реализуют в партнерстве между столицами Украины и Литвы.
«Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его создания возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Объект станет частью обновления юго-западной части парка по улице Приречной», — рассказал Кличко.
В ходе подготовки концепции изменений провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями.

Проект имеет важную социальную составляющую

Кличко отмечает, что проект также имеет социальное значение, поскольку предполагает создание нового пространства для прогулок и отдыха жителей столицы.
В сообщении отмечается, что во время войны такие общественные пространства помогают людям эмоционально восстанавливаться и поддерживать психологическую устойчивость.
Напомним, ранее Finance.ua уже сообщал, что в столице строят новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе. Тогда заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявлял, что строительство ведется за счет мэрии города Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики. По его словам, благоустройство территории изначально предусматривает принципы безбарьерности, чтобы пространство было доступно всем.
По материалам:
Finance.ua
