Кличко проанонсировал открытие нового моста в Киеве Сегодня 18:10

Вскоре в Киеве откроют новый мост в парке на улице Приречной на Оболони

В столице вскоре планируют открыть новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, проект реализуют в партнерстве между столицами Украины и Литвы.

«Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его создания возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Объект станет частью обновления юго-западной части парка по улице Приречной», — рассказал Кличко.

В ходе подготовки концепции изменений провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями.

Проект имеет важную социальную составляющую

Кличко отмечает, что проект также имеет социальное значение, поскольку предполагает создание нового пространства для прогулок и отдыха жителей столицы.

В сообщении отмечается, что во время войны такие общественные пространства помогают людям эмоционально восстанавливаться и поддерживать психологическую устойчивость.

Напомним, ранее Finance.ua уже сообщал , что в столице строят новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе. Тогда заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявлял, что строительство ведется за счет мэрии города Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики. По его словам, благоустройство территории изначально предусматривает принципы безбарьерности, чтобы пространство было доступно всем.

