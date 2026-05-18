День финансов: как менялась пенсионная система и цена проезда на транспорте в Киеве Сегодня 17:36

В понедельник, 18 мая, мы узнали, что проезд в общественном транспорте Киева будет стоить 30 грн, а также какие изменения в программе «Скрининг здоровья 40+».

🚋 Проезд в общественном транспорте Киева

В Киеве предлагается установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

🤑 Чего ожидать от курса на этой неделе

Официальный курс гривны к доллару США в течение 11−15 мая демонстрировал относительную стабильность с умеренными колебаниями. На этой неделе можно ожидать ровного, осторожного рынка с небольшими колебаниями.

При этом Пышный рассказал, как геополитический кризис на Ближнем Востоке повлиял на курс гривны в Украине.

📹 что будет с валютой в конце мая — прогноз банкира.

📈 Для роста ВВП Украине нужны миллионы работников

Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален для правительства. Приоритетом остается возвращение уехавших за границу украинцев.

Но нехватка кадров бьет рекорды: 68% промышленных предприятий не хватает работников. Подробности здесь . Хотя, несмотря на дефицит работников, 30% украинцев остаются без работы.

В то же время, уровень средних зарплат в Европе существенно отличается в зависимости от страны. А вот украинцы стали чаще занимать деньги : кредитный бум в банках набирает обороты.

Работа для людей 50+

Министерство экономики и Государственный центр занятости 11 мая презентовали проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение». По замыслу, программа должна «подружить» бизнес, страдающий от недостатка кадров, с украинцами среднего возраста. Также пишем о том, как украинцам найти высококвалифицированную работу в Польше — детали программы здесь.

👛👨‍🦳Напомним, пенсия — это не просто социальная выплата, а своеобразный индикатор состояния экономики, демографии и политической стабильности государства. В этой статье Finance.ua предлагает проанализировать, как трансформировалась пенсионная система Украины за последние 35 лет.

👩‍⚕️ Изменения в программе «Скрининг здоровья 40+»

С сегодняшнего дня подать заявление об участии стало проще — без лишних ограничений и привязки ко дню рождения. Не нужно ждать 30 дней после дня рождения, пишет « Д і я».

🧺 Тарифы на воду

Цены на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в украинских городах отличаются из-за ряда факторов.

⛽ На сколько в Украине есть запасов дизеля

На украинском рынке пока нет проблем с топливом. В то же время ситуация с ценами остается нестабильной из-за событий в мире. В то же время, на рынке наблюдаются ценовые колебания.

