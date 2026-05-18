Какие выплаты и льготы предусмотрены для освобожденных из плена защитников

По возвращении из плена каждый защитник или защитница имеет право на денежные выплаты, медицинскую помощь, отпуск и широкий спектр социальных гарантий. Со ссылкой на Министерство обороны напоминаем об основных из них.

Государство обеспечивает освобожденным из плена военнослужащим комплекс выплат и льгот, действующих независимо от дальнейшего решения о службе.

Денежные выплаты после освобождения из плена

Каждый освобожденный из плена имеет право на единовременную выплату 100 тыс. гривен — ее можно получить лично после установления факта плена через заявление в Минразвития.

Также начисляется ежегодное пособие в размере 100 тыс. гривен за каждый год пребывания в плену.

В течение всего времени пребывания в плену сохраняется денежное довольствие по последнему месту службы, включая дополнительное вознаграждение. Если личное распоряжение не было составлено, 50% перечисляется ближайшим родственникам, 50% депонируется на счету военнослужащего и выплачивается после возвращения.

Отпуск, медицинская помощь и соцзащита

По возвращении из плена военнослужащий получает 90 дней оплачиваемого отпуска без условий дальнейшей службы. Отпуск нельзя разделить на две части; отозвать — только с согласия военнослужащего.

Государство также обеспечивает комплексное медицинское обследование, психологическую и правовую помощь, а при наличии соответствующего заключения ВВК — лечение за границей.

Статус участника боевых действий (УБД) присваивается автоматически без дополнительных заявлений. С 2025 года ранения, травмы и заболевания, приобретенные в плену, приравниваются к боевым, что гарантирует полный объем социальной защиты, льгот и безвозмездной реабилитации.

Среди других гарантий:

первоочередное обеспечение жильем;

сохранение места работы на весь период плена и еще 6 месяцев после освобождения;

кредитные каникулы;

отсрочка от мобилизации;

поддержка для получения образования.

в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.

