Какие выплаты и льготы предусмотрены для освобожденных из плена защитников

По возвращении из плена каждый защитник или защитница имеет право на денежные выплаты, медицинскую помощь, отпуск и широкий спектр социальных гарантий. Со ссылкой на Министерство обороны напоминаем об основных из них.
Государство обеспечивает освобожденным из плена военнослужащим комплекс выплат и льгот, действующих независимо от дальнейшего решения о службе.
Денежные выплаты после освобождения из плена
Каждый освобожденный из плена имеет право на единовременную выплату 100 тыс. гривен — ее можно получить лично после установления факта плена через заявление в Минразвития.
Также начисляется ежегодное пособие в размере 100 тыс. гривен за каждый год пребывания в плену.
В течение всего времени пребывания в плену сохраняется денежное довольствие по последнему месту службы, включая дополнительное вознаграждение. Если личное распоряжение не было составлено, 50% перечисляется ближайшим родственникам, 50% депонируется на счету военнослужащего и выплачивается после возвращения.
Отпуск, медицинская помощь и соцзащита
По возвращении из плена военнослужащий получает 90 дней оплачиваемого отпуска без условий дальнейшей службы. Отпуск нельзя разделить на две части; отозвать — только с согласия военнослужащего.
Государство также обеспечивает комплексное медицинское обследование, психологическую и правовую помощь, а при наличии соответствующего заключения ВВК — лечение за границей.
Статус участника боевых действий (УБД) присваивается автоматически без дополнительных заявлений. С 2025 года ранения, травмы и заболевания, приобретенные в плену, приравниваются к боевым, что гарантирует полный объем социальной защиты, льгот и безвозмездной реабилитации.
сохранение места работы на весь период плена и еще 6 месяцев после освобождения;
кредитные каникулы;
отсрочка от мобилизации;
поддержка для получения образования.
Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.