0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие продукты подешевели в супермаркетах Украины

Личные финансы
4
Какие продукты подешевели в супермаркетах Украины
Какие продукты подешевели в супермаркетах Украины
Следя за обновлением акционного ассортимента на сайтах и ​​мобильных приложениях продуктовых сетей, можно немало сэкономить.
В АТБ и Сильпо всегда отдают востребованные товары с выгодой покупателю, поскольку это помогает улучшать лояльность потребителей к супермаркетам, пишет agronews.ua.
Эксперты промониторили официальные онлайн магазины двух сетей и узнали, что они предлагали намного дешевле в субботу, 16 мая.
Актуальные цены на продукты:
  • сливки — 9,90 грн вместо 25,90 грн (-61%, АТБ);
  • пиво — 29,99 грн вместо 66,49 грн (-55%, Сильпо);
  • снеки нори — 20,99 грн содержание 45,49 грн (-54%, Сильпо);
  • мороженое — 14,90 грн вместо 32,90 грн (-54%, АТБ);
  • чечевица — 34,99 грн вместо 65,49 грн (-47%, Сильпо);
  • кофе 1 кг в зернах — 576,90 грн вместо 1063,70 грн (-45%, АТБ);
  • шоколад — 53,90 грн вместо 98,50 грн (-45%, АТБ);
  • картофель быстрозамороженный — 61,90 грн вместо 113,80 грн (-45%, АТБ);
  • капуста брокколи быстрозамороженная — 54,90 грн вместо 94,99 грн (-42%, Сильпо);
  • напиток газированный — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сильпо).
Ранее писали, что еще несколько лет назад разница между украинскими и европейскими ценами была очевидна даже без подсчетов. Сегодня же она уже не так заметна.
Finance.ua проанализировал, как изменились цены на продукты и почему они все больше напоминают европейские.

Дорого, как в Европе: что произошло с ценами на продукты в Украине

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems