Какие продукты подешевели в супермаркетах Украины
- сливки — 9,90 грн вместо 25,90 грн (-61%, АТБ);
- пиво — 29,99 грн вместо 66,49 грн (-55%, Сильпо);
- снеки нори — 20,99 грн содержание 45,49 грн (-54%, Сильпо);
- мороженое — 14,90 грн вместо 32,90 грн (-54%, АТБ);
- чечевица — 34,99 грн вместо 65,49 грн (-47%, Сильпо);
- кофе 1 кг в зернах — 576,90 грн вместо 1063,70 грн (-45%, АТБ);
- шоколад — 53,90 грн вместо 98,50 грн (-45%, АТБ);
- картофель быстрозамороженный — 61,90 грн вместо 113,80 грн (-45%, АТБ);
- капуста брокколи быстрозамороженная — 54,90 грн вместо 94,99 грн (-42%, Сильпо);
- напиток газированный — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сильпо).
Дорого, как в Европе: что произошло с ценами на продукты в Украине
