Какие продукты подешевели в супермаркетах Украины Сегодня 20:27 — Личные финансы

Следя за обновлением акционного ассортимента на сайтах и ​​мобильных приложениях продуктовых сетей, можно немало сэкономить.

В АТБ и Сильпо всегда отдают востребованные товары с выгодой покупателю, поскольку это помогает улучшать лояльность потребителей к супермаркетам, пишет agronews.ua

Эксперты промониторили официальные онлайн магазины двух сетей и узнали, что они предлагали намного дешевле в субботу, 16 мая.

Актуальные цены на продукты:

сливки — 9,90 грн вместо 25,90 грн (-61%, АТБ);

пиво — 29,99 грн вместо 66,49 грн (-55%, Сильпо);

снеки нори — 20,99 грн содержание 45,49 грн (-54%, Сильпо);

мороженое — 14,90 грн вместо 32,90 грн (-54%, АТБ);

чечевица — 34,99 грн вместо 65,49 грн (-47%, Сильпо);

кофе 1 кг в зернах — 576,90 грн вместо 1063,70 грн (-45%, АТБ);

шоколад — 53,90 грн вместо 98,50 грн (-45%, АТБ);

картофель быстрозамороженный — 61,90 грн вместо 113,80 грн (-45%, АТБ);

капуста брокколи быстрозамороженная — 54,90 грн вместо 94,99 грн (-42%, Сильпо);

напиток газированный — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сильпо).

Ранее писали, что еще несколько лет назад разница между украинскими и европейскими ценами была очевидна даже без подсчетов. Сегодня же она уже не так заметна.

Finance.ua проанализировал, как изменились цены на продукты и почему они все больше напоминают европейские.

