Место для вашей рекламы

В Украине запускают проект по восстановлению лесов: бюджет 5,4 млн долларов

Казна и Политика
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) приступают к новой инициативе, направленной на восстановление лесных ландшафтов.

Что предусматривается

Проект предусматривает развитие лесных и агролесомелиоративных систем, воспроизводство экосистемных услуг и внедрение устойчивых практик управления природными ресурсами.

Цель

Преодоление деградации земель и усиление климатической стойкости. Инициатива реализуется при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).
Ожидаемый бюджет инициативы составляет 5,4 млн долларов США.
По оценкам экспертов, в результате пожаров, обстрелов, загрязнения взрывоопасными предметами и химического поражения повреждено или деградировано около 2,9 млн. гектаров лесных территорий.
Значительная часть этих площадей до сих пор остается недоступной, что существенно усложняет ведение лесного хозяйства и полноценного мониторинга состояния экосистем.
Последствия этих разрушений выходят далеко за пределы лесного сектора — они оказывают непосредственное влияние на биоразнообразие, водные ресурсы, сельское хозяйство и благосостояние общин.

Мнение министра

«Восстановление лесных ландшафтов — это не только ответ на разрушения, вызванные войной, но и стратегическая инвестиция в будущее страны. Для нас это приоритетная задача, объединяющая экологическое восстановление с усилением устойчивости сельских общин. Такие инициативы закладывают основу для развития современного, эффективного и устойчивого лесного сектора Украины», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Проект также учитывает результаты предыдущего сотрудничества ФАО и ГЭФ в Украине. В частности, в 2017—2023 годах была реализована программа, способствующая укреплению систем мониторинга, совершенствованию законодательной и политической базы, а также внедрению практик устойчивого управления земельными ресурсами на площади более 248 тысяч гектаров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
