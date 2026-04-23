В Украине запускают проект по восстановлению лесов: бюджет 5,4 млн долларов Сегодня 21:12 — Казна и Политика

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) приступают к новой инициативе, направленной на восстановление лесных ландшафтов.

Что предусматривается

Проект предусматривает развитие лесных и агролесомелиоративных систем, воспроизводство экосистемных услуг и внедрение устойчивых практик управления природными ресурсами.

Цель

Преодоление деградации земель и усиление климатической стойкости. Инициатива реализуется при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Ожидаемый бюджет инициативы составляет 5,4 млн долларов США.

По оценкам экспертов, в результате пожаров, обстрелов, загрязнения взрывоопасными предметами и химического поражения повреждено или деградировано около 2,9 млн. гектаров лесных территорий.

Значительная часть этих площадей до сих пор остается недоступной, что существенно усложняет ведение лесного хозяйства и полноценного мониторинга состояния экосистем.

Последствия этих разрушений выходят далеко за пределы лесного сектора — они оказывают непосредственное влияние на биоразнообразие, водные ресурсы, сельское хозяйство и благосостояние общин.

Мнение министра

«Восстановление лесных ландшафтов — это не только ответ на разрушения, вызванные войной, но и стратегическая инвестиция в будущее страны. Для нас это приоритетная задача, объединяющая экологическое восстановление с усилением устойчивости сельских общин. Такие инициативы закладывают основу для развития современного, эффективного и устойчивого лесного сектора Украины», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Проект также учитывает результаты предыдущего сотрудничества ФАО и ГЭФ в Украине. В частности, в 2017—2023 годах была реализована программа, способствующая укреплению систем мониторинга, совершенствованию законодательной и политической базы, а также внедрению практик устойчивого управления земельными ресурсами на площади более 248 тысяч гектаров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.