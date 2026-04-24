0 800 307 555
ру
Что тормозит восстановление Украины — исследование

Казна и Политика
30
Украина остается уязвимой к глубоким структурным проблемам — от жилищного кризиса и роста долгов домохозяйств до дефицита рабочей силы и зависимости от внешней помощи.
Об этом говорится в публикации Фонда европейских прогрессивных исследований (FEPS), в которой анализируются потери от войны и ключевые барьеры для устойчивого восстановления страны.

Ущерб

По данным исследования, прямой ущерб украинской инфраструктуры в результате российского вторжения по состоянию на февраль 2025 года оценивался в 176 млрд долларов. Экономические потери, включая спад производства, — в 589 млрд долларов. Экологический ущерб превысил 56,4 млрд долларов, а 30% территории Украины загрязнены минами и неразорванными боеприпасами.
При этом около 20% территории остаются оккупированными, а реальный масштаб разрушений вдоль линии фронта и на оккупированных территориях до сих пор полностью не подсчитан.

Экономика

Тем не менее, украинская экономика демонстрирует восстановление: реальный ВВП в 2024 году вырос на 2,9% после 5,5% в 2023-м. Впрочем, этот рост происходит на фоне глубокого падения, поэтому еще рано говорить о полноценной нормализации.
Инфляция увеличилась до 12,9%, а бюджетный дефицит на 2025 год планировался на уровне 19,6% ВВП. Финансовая устойчивость страны и далее зависит от внешней помощи, налоговых изменений, реструктуризации долга и способности эффективно управлять инвестициями в условиях войны. Внешняя поддержка остается критически важной, в частности разблокировка 90 млрд евро от ЕС.
Возрастает долговая нагрузка на домохозяйства. Портфель розничных кредитов увеличивался примерно на 38% в год, ипотека в 2023 году почти удвоилась, а потребительские кредиты выдаются под 30−50% годовых.
Половина заемщиков, как отмечено в исследовании, пользуется «быстрыми» займами для покрытия повседневных расходов, а около 36% таких кредитов — проблемные.

Рынок труда

По оценкам исследования, чтобы выйти на целевые показатели к 2032 году, производительность труда должна расти в среднем на 6,1% ежегодно — примерно вдвое быстрее исторических темпов. Это невозможно без достаточного количества работников.
Если стране не удастся удержать и вернуть людей, инвестиции в восстановление не превратятся в работающие предприятия, муниципальные службы, транспорт и инфраструктуру.
Особенно ощутим дефицит женщин на рынке труда: уровень их участия в оплачиваемой занятости составляет 47,7%. Такой низкий показатель связывается с проблемами социальной поддержки, медицины, инфраструктуры ухода за детьми, нестабильностью занятости и нехваткой психологической помощи.
Наиболее дефицитными остаются сферы психического здоровья и реабилитации.

Проблема жилья

Одной из ключевых долгосрочных социальных проблем, которая сдерживает возвращение людей, является доступность жилья. Только за первый год войны было повреждено или уничтожено около 10% жилищного фонда страны, и ситуация продолжает ухудшаться.
Довоенная модель преимущественно приватизированного жилья быстро меняется.
В областных центрах аренда стала особенно распространенной — 24% против 12% в других городах и 6% в сельской местности.
В общей сложности 42% домохозяйств испытывают трудности с оплатой жилья:
  • 29% тратят на него 31−50% дохода,
  • еще 13% - более половины.
Среди арендаторов ситуация еще более сложная:
  • 31% тратят более 70% дохода на жилье и коммунальные услуги,
  • 54% - более половины.

Выводы

Украине нужны не только средства на восстановление, но и условия, при которых люди смогут жить и работать и, как следствие, массово возвращаться домой.
По материалам:
Finance.ua
Украина
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems