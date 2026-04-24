Что тормозит восстановление Украины — исследование

Украина остается уязвимой к глубоким структурным проблемам — от жилищного кризиса и роста долгов домохозяйств до дефицита рабочей силы и зависимости от внешней помощи.

Об этом говорится в публикации Фонда европейских прогрессивных исследований (FEPS), в которой анализируются потери от войны и ключевые барьеры для устойчивого восстановления страны.

Ущерб

По данным исследования, прямой ущерб украинской инфраструктуры в результате российского вторжения по состоянию на февраль 2025 года оценивался в 176 млрд долларов. Экономические потери, включая спад производства, — в 589 млрд долларов. Экологический ущерб превысил 56,4 млрд долларов, а 30% территории Украины загрязнены минами и неразорванными боеприпасами.

При этом около 20% территории остаются оккупированными, а реальный масштаб разрушений вдоль линии фронта и на оккупированных территориях до сих пор полностью не подсчитан.

Экономика

Тем не менее, украинская экономика демонстрирует восстановление: реальный ВВП в 2024 году вырос на 2,9% после 5,5% в 2023-м. Впрочем, этот рост происходит на фоне глубокого падения, поэтому еще рано говорить о полноценной нормализации.

Инфляция увеличилась до 12,9%, а бюджетный дефицит на 2025 год планировался на уровне 19,6% ВВП. Финансовая устойчивость страны и далее зависит от внешней помощи, налоговых изменений, реструктуризации долга и способности эффективно управлять инвестициями в условиях войны. Внешняя поддержка остается критически важной, в частности разблокировка 90 млрд евро от ЕС.

Возрастает долговая нагрузка на домохозяйства. Портфель розничных кредитов увеличивался примерно на 38% в год, ипотека в 2023 году почти удвоилась, а потребительские кредиты выдаются под 30−50% годовых.

Половина заемщиков, как отмечено в исследовании, пользуется «быстрыми» займами для покрытия повседневных расходов, а около 36% таких кредитов — проблемные.

Рынок труда

По оценкам исследования, чтобы выйти на целевые показатели к 2032 году, производительность труда должна расти в среднем на 6,1% ежегодно — примерно вдвое быстрее исторических темпов. Это невозможно без достаточного количества работников.

Если стране не удастся удержать и вернуть людей, инвестиции в восстановление не превратятся в работающие предприятия, муниципальные службы, транспорт и инфраструктуру.

Особенно ощутим дефицит женщин на рынке труда: уровень их участия в оплачиваемой занятости составляет 47,7%. Такой низкий показатель связывается с проблемами социальной поддержки, медицины, инфраструктуры ухода за детьми, нестабильностью занятости и нехваткой психологической помощи.

Наиболее дефицитными остаются сферы психического здоровья и реабилитации.

Проблема жилья

Одной из ключевых долгосрочных социальных проблем, которая сдерживает возвращение людей, является доступность жилья. Только за первый год войны было повреждено или уничтожено около 10% жилищного фонда страны, и ситуация продолжает ухудшаться.

Довоенная модель преимущественно приватизированного жилья быстро меняется.

В областных центрах аренда стала особенно распространенной — 24% против 12% в других городах и 6% в сельской местности.

В общей сложности 42% домохозяйств испытывают трудности с оплатой жилья:

29% тратят на него 31−50% дохода,

еще 13% - более половины.

Среди арендаторов ситуация еще более сложная:

31% тратят более 70% дохода на жилье и коммунальные услуги,

54% - более половины.

Выводы

Украине нужны не только средства на восстановление, но и условия, при которых люди смогут жить и работать и, как следствие, массово возвращаться домой.

