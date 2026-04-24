Восстановление Дорожно-транспортного фонда в госбюджете-2027: что предлагают Сегодня 11:44 — Казна и Политика

В Украине прорабатывается возможность восстановления Дорожного фонда в государственном бюджете на 2027 год с потенциальной трансформацией его в транспортный фонд, средства которого могут направляться не только на дороги, но и на поддержку железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

«Мы сейчас проработаем с Министерством развития и Алексеем Кулебой вопрос возможности возобновления Дорожного фонда в бюджете 27-го года и возможную его трансформацию в транспортный фонд», — сказал Кава на VIII Международной конференции «Железные дороги Украины: развитие и инвестиции» в четверг, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».

По его словам, в настоящее время вопрос обновления Дорожного фонда и его трансформации находится в формате обсуждения.

«И когда я говорю о Дорожном фонде, это, конечно, не 100% доходов традиционных. Это может быть либо 25%, либо 30%, либо 50% - вряд ли больше, — добавил Кава.

Из-за войны с 2024 года Дорожный фонд в составе бюджета, который формировался из акцизов на горючее и транспортные средства, был отменен, а все высвободившиеся средства направлены на нужды обороны. В госбюджете-2023 объем Дорожного фонда был заложен на уровне 64,3 млрд. грн.

В 2026 году государство направило из бюджета около 16 млрд грн на поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего сообщения.

