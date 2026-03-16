Какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь (фото)
В Украине уже начаты дорожные ремонтные работы по всей стране. Об этом сообщает Минвосстановления.
Темпы восстановления покрытия планируют существенно нарастить до конца марта.
«Дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей стране», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба в ходе совместного с премьер-министром Юлией Свириденко осмотра дорог Черниговщины.
Темпы работ
На данный момент темпы дорожных работ с каждым днем увеличиваются: сейчас — до 60 тыс. кв. м за сутки, к концу марта планируется нарастить до 150 тыс. кв. м. Минразвития и Агентство восстановления постоянно ведут мониторинг выполнения работ и координируют работу регионов.
Минразвития вместе с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определен перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет примерно о 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты.
«Дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей стране. Отдельный трек — прифронтовые дороги, обеспечивающие военную логистику, медицинскую эвакуацию и поставки для сил обороны», — подчеркнул Алексей Кулеба.
Общая потребность финансирования
Именно для этих направлений — более 12,8 млрд грн.
Разрабатывается механизм совместного финансирования с Минобороны для восстановления таких маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.
Приоритет работ
Главные логистические маршруты страны, интернациональные транспортные коридоры и дороги оборонной логистики.
Ранее президент Зеленский заявил, что на ремонт автомобильных дорог в Украине необходимо 52 млрд грн. Работы планируют провести в два этапа — до июня и октября.
Ремонт будет проходить в два этапа
Президент уточнил, что речь идет прежде всего о ремонте центральных и международных дорог. Работы планируют проводить в два этапа: первый должен завершиться к июню, второй — к октябрю.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что в Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования. По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. метров.
Какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь (фото)
